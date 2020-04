Voici le plus petit mini-PC au monde, le LarkBox de Chuwi

Si vous avez des problèmes d’espace, Chuwi a la solution pour vous, c’est LarkBox, un mini PC de la taille d’une pierre, si petit que si vous le perdez à la maison, il serait difficile de le trouver.

Ce n’est pas un hasard si les dimensions sont 61 x 61 x 43 mm pour 127g de poids, vraiment ridicule, qui permet à quiconque en possession de le placer n’importe où dans la maison ou même de pouvoir l’emporter avec lui lors de séances en extérieur.

Spécifications pas aussi petites que les dimensions

De toute évidence, les dimensions réduites empêchent la possibilité d’insérer des composants haut de gamme, dont les dimensions spatiales dépassent déjà à elles seules celles du PC lui-même, mais à bord nous trouvons tout ce dont vous avez besoin pour ce mini-PC.

Le mini-PC a un processeur à bord 4 cœurs, 4 threads 14nm Intel Celeron N4100 avec une fréquence de travail de 2,4GHz, flanqué graphiquement d’un Intel Integrated UHD Graphics 600 avec 700Mhz horloge.

Ce couplé vous permet d’avoir un TDP maximum des soleils 5W mais offre toujours la Prise en charge 4K grâce à l’unité graphique Intel.

Du point de vue des souvenirs, on retrouve à bord 6 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de SSD pour le stockage, pris en charge par un slot SD pour ajouter 126 Gb supplémentaires.

La connectivité prend forme deux ports USB Type-A, une entrée USB Type-C, une porte HDMI et un Connecteur jack 3,5 mm qui agit comme une sortie audio.

La prise en charge de Bluetooth 5 est officiellement confirmée mais pas du WiFi, qui ne devrait pas manquer de toute façon.

Chuwi n’a pas encore fait de déclaration de prix ou de date de sortie.