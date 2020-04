Voici le premier aperçu de «Space Force» dirigé par Steve Carell de Netflix le 29 mai – .

Deux vétérans de The Office (Steve Carell et le showrunner Office Greg Daniels) sont de retour pour une nouvelle série Netflix, Space Force.

Space Force est une comédie en milieu de travail sur le groupe de professionnels chargés de lancer la sixième branche nouvellement créée de l’armée américaine de l’armée Trump appelée Space Force. L’émission fera ses débuts sur Netflix le 29 mai, a annoncé mercredi le streamer.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Qu’obtenez-vous lorsque vous mélangez des vétérans de The Office, réunis pour une nouvelle comédie Netflix qui embrouille une partie de l’administration Trump, et complétez le casting avec des talents comme Steve Carell, Lisa Kudrow, Ben Schwartz et John Malkovich? Une recette pour un hit en streaming, si vous me demandez.

Nous saurons assez tôt si Space Force, la nouvelle comédie en milieu de travail de Carell et du showrunner Office Greg Daniels, sera la prochaine frénésie de Netflix pour tout le monde le 29 mai lors de sa première sur le streamer. Netflix a annoncé la date de sortie aujourd’hui, tout en offrant un premier aperçu de la série (qui n’a pas été affectée par la vague de fermetures de coronavirus qui a mis à l’écart une tonne d’autres productions Netflix), dont l’objectif principal est le scratcher de la tête d’une nouvelle armée branche que l’administration Trump a créée – la Force spatiale. «L’espace est… difficile», lit la page «À propos» du compte Facebook officiel de l’émission.

L’histoire: Carell incarne le général quatre étoiles Mark Naird, un pilote décoré qui a toujours voulu diriger l’Air Force et qui se fait lancer une courbe lorsqu’il lui est demandé d’aider à lancer cette nouvelle sixième branche de l’armée américaine. L’émission suit Naird alors qu’il déménage sa famille au Colorado et commence à rassembler une équipe de scientifiques et de «Spacemen» pour accomplir cette directive de la Maison Blanche.

Source de l’image: Netflix

Pourquoi ça pourrait être un succès: Toutes les raisons que nous avons mentionnées ci-dessus, en raison du fait qu’il s’agit d’une autre comédie en milieu de travail des vétérinaires Office Carell et Daniels. Heck, Carell joue même à nouveau un autre patron au travail.

Si c’est une série d’une demi-heure, c’est encore mieux; cela créera une crise de boulimie facile et aérée car nous restons tous coincés à la maison pendant la pandémie de coronavirus. Il est maintenant temps de lancer une nouvelle série pour nous faire rire.

Pourquoi ça pourrait être un raté: Le sujet (une décision loufoque de l’administration Trump). Êtes-vous d’humeur à rire de ce que vous voyez sortir de Washington en ce moment, ou cela vous fait-il mal au ventre à la place?

Nous devons ajouter que des détails sur la participation de Kudrow ont également été rendus publics aujourd’hui. Elle aura un rôle récurrent en tant qu’épouse du personnage de Carell, dépeignant le modèle d’une épouse militaire qui a laissé la carrière de son mari dicter leur vie pendant des années – bien que, maintenant, elle puisse avoir des doutes.

Source de l’image: Netflix

Source de l’image: Netflix

Source de l’image: Netflix

Source de l’image: Netflix

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.