Voici le premier notebook avec Ryzen 4000, ASUS ROG Zephyrus G14

Au CES de Las Vegas, AMD a annoncé que les premiers ordinateurs portables équipés de processeurs familiaux seraient nés pendant cette période Ryzen 4000, et en fait, ils ont été inclus dans les listes de prix AMD.

ROG Zephyrus G14

Il s’agit d’un des modèles prévus précisément au CES 2020 et qui est d’abord indiqué par un concessionnaire avec un prix de référence correspondant.

Il sera équipé d’un nouveau processeur appartenant à la famille Ryzen 4000, le 4900HS, qui aura plus de performances que sa génération précédente grâce à son 8 cœurs capables de gérer 16 threads.

Ce processeur déplacera le ROG Zephyrus à une vitesse d’environ 4,4Ghz et aura une consommation de 35W contre 45 dans la série H.

Pour rendre les spécifications disponibles, le site Web du concessionnaire roumain Altex y a pensé, ce qui a immédiatement supprimé toutes les données, prouvant que la fuite de données était purement erronée.

Mais ce qui s’est passé montre qu’une carte vidéo accompagnera le nouveau processeur AMD NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, 32 Go de RAM et 1 To de stockage sur SSD (Disque SSD).

Évidemment, les ordinateurs portables au sommet ont également le prix par rapport au sommet, pour ramener à la maison ce petit bijou dont vous aurez en fait besoin 1900 €.

Certainement un prix important, justifié cependant par l’énorme qualité des composants, capable d’assurer d’excellentes performances.

Une attention particulière sera accordée processeur, qui sera sûrement testé avec de nombreux repères pour tester son efficacité réelle même sous stress.