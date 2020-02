Voici le processeur 64 cœurs le moins cher actuellement sur le marché

Si vous cherchez à vous procurer le processeur 64 cœurs le moins cher disponible sur le marché en ce moment, Amazon est l’endroit idéal.

Malgré l’arrivée du AMD Epyc le moins cher à ce jour, le 7662, c’est le Ryzen Threadripper 3990X qui reste de loin le processeur 64 cœurs le plus abordable avec 128 threads.

Le plus grand détaillant en ligne au monde le vend pour 3989,99 $ (environ 3 100 £ / 6 000 AU $), mais une remise spéciale de 33,25 $ à la caisse le rend encore moins cher. Le support technique gratuit d’Amazon est inclus et Amazon l’enverra dans la plupart des territoires – y compris l’Australie et le Royaume-Uni – pour des frais minimes qui n’incluent pas les taxes.

Processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X – 3989,99 $ chez Amazon

Ce processeur est probablement exagéré pour la plupart, mais considérez cela comme une déclaration d’intention d’AMD, une entreprise qui a longtemps été dans l’ombre de son ennemi Intel. Vous obtiendrez probablement un meilleur rapport qualité / prix avec des processeurs à nombre de cœurs inférieur, tels que le Ryzen 9. Mais si l’argent n’est pas un problème, le 3990X est le meilleur disponible actuellement.

Voir l’offre

Avec 288 Mo de cache et une fréquence de boost maximale de 4,3 GHz, c’est le gorille de 800 livres du monde du CPU. Il prend en charge la DDR4 à quatre canaux et un total de 88 voies PCIe 4.0. Sachez simplement qu’il n’inclut pas de ventilateur de dissipateur de chaleur et, à 280 W TDP, nécessitera un refroidissement substantiel.

Ce Ryzen de troisième génération est le processeur HEDT de bureau le plus puissant à ce jour et sera idéal pour ceux qui cherchent à ajouter une puissance de feu AMD à leur montage vidéo ou à leur station de travail de modélisation 3D.

Vous devrez le coupler avec de sérieux modules de RAM pour tirer le meilleur parti de ses capacités, ainsi qu’une unité d’alimentation et une carte mère gonflées équipées d’un chipset TRX40.