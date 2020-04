Voici le respirateur Tesla, fabriqué avec des pièces du modèle 3, en vidéo

Que l’une des pénuries de fournitures médicales dans la crise du COVID-19 soit les respirateurs est déjà bien connue. Après les réticences initiales, Elon Musk a finalement accepté de mettre une équipe chez Tesla pour les concevoir et les fabriquer.

Le respirateur du constructeur de voitures électriques a une approche très similaire à celle que nous voyons dans le cas de Seat en Espagne: réutiliser des pièces qui sont utilisées dans leurs voitures pour faire un modèle relativement simple d’approvisionnement complètement indépendant. Dans le cas de Tesla, les morceaux sortent de la ligne de fabrication du modèle 3.

Maintenant, l’une des équipes d’ingénierie de Tesla a publié une vidéo expliquant la conception de respirateur relativement avancée avoir été conçu en quelques jours et en fuite.

Il possède l’écran tactile du système d’infodivertissement du Tesla Model 3, ainsi que toute une série de capteurs et de valves qui permettent de surveiller l’état de la respiration en temps réel. Cette surveillance permet de contrôler à la fois le débit d’air, la pression pulmonaire ou le volume pulmonaire.

Une partie des avancées que Tesla utilise dans ses systèmes de CVC –Chauffage, ventilation, climatisation ou chauffage, ventilation et climatisation–. Alors qu’il s’agit un prototypeIl semble que cela soit déjà à un stade proche de sa fabrication, bien que le fabricant n’ait pas mentionné de détails à ce sujet.

De plus, le respirateur fabriqué par l’équipe Tesla dispose d’un petit système de secours composé d’une bouteille d’oxygène indépendante et d’une batterie, capable de le maintenir fonctionnement autonome pendant 20-40 minutes. De cette façon, les patients peuvent être transférés avec leur système de respiration assistée en marche.

Les États-Unis ont été l’un des pays les plus réticents à établir des mesures de distanciation sociale et sont face à l’une des prévisions les plus difficiles. Donald Trump lui-même a reconnu que le nombre de morts avec COVID-19 pourrait atteindre entre 100 000 et 240 000, dans un scénario relativement optimiste.

Après une réticence initiale à accepter le manque de respirateursElon Musk a promis d’en faire don jusqu’à un millier directement aux hôpitaux qui en ont besoin. Les équipes, au total 1 255, qui ont commencé à arriver vers la fin de la semaine dernière, se sont avérées être des machines pour traiter l’apnée du sommeil. Cependant, ils peuvent être utiles pour traiter COVID-19 dans ses cas les plus bénins.

