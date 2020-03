Voici le Samsung Galaxy A11, successeur du smartphone le plus vendu de 2019

@AndroidHeadlines

Si vous pensez que le smartphone Android le plus vendu de l’année dernière est un haut de gamme, vous vous trompez. En fait, comme le montre le dernier rapport publié par Canalys, l’une des plus importantes sociétés d’études de marché au monde, il est smartphone Android le plus vendu de 2019 était un appareil à petit budget: le Samsung Galaxy A10.

Après tout, toute la série Galaxy A a réussi, précisément parce qu’avec les smartphones appartenant à cette famille, Samsung a essayé de proposer bonnes performances et fonctionnalités de pointe à un prix abordable. Maintenant, une série de fuites récemment publiées sur le Net suggèrent que le géant sud-coréen est travailler sur le successeur du Galaxy A10.

Samsung Galaxy A11, les fonctionnalités possibles

Ishan Agardwal, un leaker bien connu, a partagé des informations sur les gars de 91Mobiles Samsung Galaxy A11affirmant que le smartphone en présentera un Écran LCD de 6,4 pouces, un Appareil photo principal 13 MP, un appareil photo frontal de 8 MP pour les selfies, un super Batterie de 4000 mAh et prendra en charge Android 10.

Un rendu créé par AndroidHeadlines nous permet de jeter un œil à la conception probable du Samsung Galaxy A11. L’écran doit avoir un affichage avec trou dans le coin supérieur gauche et un triple caméra arrière. Si, selon Ishan Agardwal, le capteur principal sera de 13 MP, il n’y a toujours aucune information sur les deux autres caméras qui composent le compartiment arrière.

De plus, le smartphone peut inclure un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. D’autres caractéristiques probables incluent: 128 Go d’espace de stockage interne; Connectivité 4G LTE; et le port USB Type-C. Il suffit d’attendre pour savoir si ce seront vraiment les caractéristiques du Galaxy A11.