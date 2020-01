voici le secteur photographique en détail

Il ne reste que quelques semaines avant le début du salon Mobile World Congress 2020 et lors de cet événement, il y aura de nombreuses entreprises du secteur mobile. Parmi ceux-ci, il y aura la société japonaise Sony qui apportera officiellement de nouveaux smartphones, comme le futur Sony Xperia 1.1 (ou Sony Xperia 5 Plus). De ces derniers, les premières rumeurs et rendus ont déjà commencé, et maintenant nous avons de nouvelles informations concernant son secteur photographique.

Sony Xperia 1.1: voici les détails de la caméra arrière penta

Le prochain fleuron de la maison Sony est déjà apparu en ligne dans certains rendus qui nous ont montré la présence d’une caméra arrière penta à l’arrière. Maintenant, comme déjà mentionné, les premiers détails concernant les capteurs photographiques sont arrivés. Selon ce qui a été divulgué, le nouveau Sony Xperia 1.1 aura un capteur photo principal de 64 mégapixels et un lentille périscopique stabilisée optiquement. Pour accompagner ces capteurs, nous devrions également trouver deux capteurs photographiques de 12 mégapixels (y compris un grand angle) e un capteur ToF 3D. Bref, c’est certainement un secteur photographique très agréable et intéressant, même s’il faudra voir ce que présenteront les différents concurrents du secteur.

Ce nouvel appareil représentera pour l’entreprise le smartphone haut de gamme qui devra rivaliser avec des concurrents tels que le nouveau Samsung Galaxy S20 et les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Sous le capot de ce terminal, en effet, il battra le puissant processeur domestique Qualcomm, ou le SoC Snapdragon 865. Comme autre caractéristique importante, il sera alors présent prise en charge de la connectivité 5G (une fonctionnalité désormais presque obligatoire pour les smartphones haut de gamme 2020).