Voici le smartphone avec un appareil photo 256 mégapixels

la secteur photographique un smartphone est désormais devenu l’aspect le plus important pour de nombreux consommateurs. L’une des raisons est bientôt dit, je réseaux sociaux, mais en tout cas de plus en plus de gens voient dans les plus spécifiques les plus importants, ceux qui font pencher la balance vers un appareil plutôt qu’un autre. Technologie à ce sujet tu es évolution beaucoup. Pas seulement de simples capteurs, mais logiciels et intelligence artificielle qui viennent à la rescousse pour rendre chaque cliché mémorable.

Un autre aspect avancé est la nombre de mégapixels des différents capteurs. Nous avons récemment atteint un record 108, comme pour i capteurs fabriqués par Samsung. Quant à ces appareils, ils sont haut de gamme et la plupart des smartphones en ont des moins puissants. Bien sûr, avoir plusieurs députés n’est pas synonyme de meilleures photos, mais ils aident. Imaginez ce que vous pourriez faire de plus.

Smartphone avec un appareil photo 256 MP?

Récemment Weibo, la plate-forme chinoise bien connue, il y a eu une conversation autour d’un smartphone particulier qui devrait être équipé d’un Capteur 256 mégapixels. Il n’y a pas beaucoup de preuves de cela, sinon un particulier Captures d’écran montrant la formulation correcte d’un tel capteur.

Bien sûr, l’image peut avoir été créée ad hoc pour créer fausses attentes, hypothèse également valable uniquement pour le fait qu’à l’heure actuelle il ne semble pas y avoir de capteurs d’une telle ampleur en développement. Cela dit, la conversation semblait sincère. Dans les semaines à venir, nous pourrions savoir s’il existe vraiment un tel appareil ou s’il s’agit du cadre habituel.