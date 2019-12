Voici le SSD externe le moins cher que vous pouvez acheter dès maintenant

Teamgroup, un nouveau venu sur le marché des SSD externes, vend un SSD externe de 480 Go qui est étanche à l'eau et à la poussière pour seulement 49,49 $ (y compris un coupon) au moment de la rédaction du présent document.

Cependant, c'est le modèle le plus cher, le 960GB PD400 , qui a retenu notre attention.

C'est parce que son prix a chuté à 94,99 $ chez Amazon, le SSD externe de grande capacité le moins cher que nous ayons vu depuis un certain temps, avec un prix par téraoctet de 98,99 $, une prime de seulement 20pc par rapport aux disques internes les moins chers disponibles.

Flexible

Sa conception correspond à celle du Samsung T5 SSD portable et il porte une cote IP66. Il est étanche à la poussière, aux chocs mais pas étanche. Il comporte une garantie de trois ans et dispose d'un port USB 3.1 Gen 1 Type-C et est livré avec deux câbles.

Teamgroup prétend qu'il peut atteindre jusqu'à 430 Mbps / 420 Mbps sur les vitesses de lecture et d'écriture; qui est plus lent que la compétition, mais devrait être suffisant pour la plupart des tâches banales. A noter qu'il est compatible avec les plus récents Smartphones Android et est livré avec un support produit Amazon gratuit.

Bien qu'il soit encore un nouveau venu, Teamgroup est une quantité connue, qui ne disparaîtra probablement pas du jour au lendemain; il figure souvent dans nos offres de SSD les moins chères avec son SSD GX1 régulièrement en tête de notre liste de disques SSD internes de la meilleure valeur.