Voici le top 10 des émissions que tout le monde regarde en ce moment sur Netflix et TV – .

Vous vous souvenez quand la chose la plus ennuyeuse à regarder la télévision par câble était de parcourir toutes ces chaînes et de ne rien trouver de bon à regarder? Eh bien ces jours-ci, nous avons le problème inverse, mais cela conduit à un problème similaire: il y a tellement d’émissions différentes disponibles sur la télévision et tous les différents services de streaming qu’il peut être difficile de choisir quoi regarder ensuite. Certaines personnes utilisent les recommandations de leurs amis et de leur famille pour décider quoi regarder et d’autres lisent les critiques en ligne pour voir quelles nouvelles émissions intéressantes méritent d’être vérifiées. Les services de streaming comme Netflix proposent également leurs propres recommandations, mais notre méthode de choix pour choisir notre prochain spectacle digne de confiance est d’utiliser l’esprit ruche d’Internet.

Des millions de personnes utilisent des applications pour suivre ce qu’elles regardent et ce qu’elles apprécient le plus, et certains fabricants d’applications utilisent ces données pour suivre les séries les plus populaires. Vous vous demandez quelles nouvelles émissions chaudes les gens regardent maintenant? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

TV Time est l’une des applications les plus populaires en matière de suivi des émissions que vous regardez. Il est disponible pour iPhone et Android, et il est utilisé régulièrement par des millions de personnes pour garder un œil sur les émissions qu’ils regardent. Si vous vous interrogez sur les nouvelles émissions les plus en vogue, l’un des meilleurs moyens de le savoir est de consulter les listes hebdomadaires que TV Time partage.

Source de l’image: TV Time

Cette semaine, Sex Education and Grace et Frankie ont atteint le sommet du classement TV Time. Ce sont à la fois des émissions Netflix et de nouvelles saisons qui viennent de sortir la semaine dernière, il est donc logique qu’elles occupent les places # 1 et # 2. La nouvelle émission de HBO, The Outsider, a fait ses débuts à la troisième place. Nous ne l’avons pas encore vu nous-mêmes, mais il a l’air fantastique et nous avons hâte de le vérifier. L’héritage et la flèche de la CW se trouvent respectivement aux quatrième et cinquième places.

NBC’s This Is Us arrive au 6e rang cette semaine, ABC’s The Good Doctor est au 7e rang et NBC’s New Amsterdam arrive au 8e rang. L’émission de téléréalité sur les réseaux sociaux de Netflix, The Circle, est n ° 9 sur la liste, et Brooklyn Nine-Nine complète le top 10.

Source de l’image: Vasyl Shulga / Shutterstock

