voici l’effet du rayonnement sur le corps humain

En 2019, nous avons souvent entendu parler du 5G et toutes les technologies innovantes qui y sont liées, telles que l’Internet des objets et les nouvelles formes de Intelligence artificielle. Comme prévu, cependant, il n’y a pas eu de pénurie de fausses nouvelles qui, comme c’est désormais la coutume, visaient à répandre la désinformation et la panique parmi les Italiens qui abordaient le nouveau monde de la 5G pour la première fois. Plus précisément, il y a eu de nombreux canulars liés à radiation émises par des antennes 5G mais, heureusement, cette nouvelle a été rapidement démentie.

Malgré cela, cette alarme a cependant permis à un ancien problème de refaire surface, à savoir celui des rayonnements émis par les smartphones. En fait, de nombreux consommateurs croient encore que ondes électromagnétiques émises par les smartphones sont nocifs pour la santé. Cependant, des tests récents ont tout nié en classant les rayonnements émis par les smartphones comme non ionisants, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas prouver les tumeurs et les mutations génétiques. Néanmoins, il existe certains appareils avec un taux d’absorption spécifique élevé, valeur SAR, qui risquent d’endommager les tissus musculaires avec lesquels ils sont en contact. Voyons donc ci-dessous quels sont les appareils les plus dangereux.

Rayonnement des smartphones: voici les modèles les plus dangereux

Voici la liste complète des smartphones avec des valeurs SAR élevées:

Sony Xperia X Compact – 1,08 Watt par kg

Honor 5C – 1,14 watts par kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 watts par kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 watts par kg

Honor 9 1,26 Watts par kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 watts par kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 Watts par kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 Watts par kg

Apple iPhone 8 – 1,32 watts par kg

OnePlus 6 – 1,33 watts par kg

Google Pixel 3 – 1,33 Watts par kg

HTC Desire 12/12 + – 1,34 watts par kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 watts par kg

Huawei P9 Lite – 1,38 watts par kg

Apple iPhone 7 – 1,38 watts par kg

Xiaomi Mi9 – 1389 watts par kg

OnePlus 5 – 1,39 watts par kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 Watts par kg

Huawei Nova Plus – 1,41 watts par kg

Huawei P9 – 1,43 watts par kg

Huawei GX8 – 1,44 watts par kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 watts par kg

Motorola Moto Z2 Play – 1455 watts par kg

Huawei P9 Plus – 1,48 watts par kg

Honor 8 – 1,5 Watt par kg

HTC U12 Life – 1,48 watts par kg

OnePlus 6T – 1,55 watts par kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 Watt par kg

Huawei Mate 9 – 1,64 Watt par kg

OnePlus 5T – 1,68 watts par kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 watts par kg