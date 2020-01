Voici les 10 jeux les plus vendus de 2019 et de la décennie (US)

Les jeux les plus vendus de 2019 et toute la décennie ont été révélés aux États-Unis, et il n’y a pas de surprise.

Comme prévu, Call of Duty: Modern Warfare d’Activision a terminé l’année au n ° 1, selon les tableaux de ventes publiés par le NPD Group jeudi. Les jeux Call of Duty sont généralement les best-sellers de l’année, à l’exception du moment où Rockstar sort un jeu. Par exemple, les seuls moments au cours des 10 dernières années où Call of Duty n’était pas n ° 1 ont été en 2013 et 2018, lorsque Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 ont été lancés.

Les cinq meilleurs joueurs de 2019 étaient NBA 2K20, Madden NFL 20, Borderlands 3 et Mortal Kombat 11. Le nouveau jeu Star Wars de Respawn, Star Wars Jedi: Fallen Order, a pris fin 2019 au n ° 6. Vous pouvez voir le Top 10 complet tableau ci-dessous.

Le groupe NPD a également publié un classement des jeux les plus vendus de la décennie, et Grand Theft Auto V arrive sans surprise en tête. Les jeux Call of Duty ont également dominé les charts au cours de la dernière décennie, tandis que Red Dead Redemption 2 et Minecraft ont également fait partie du top 10. Vous pouvez voir le tableau complet des jeux les plus vendus de la décennie ci-dessous.

Pour toute l’année 2019, les dépenses totales en jeux vidéo – couvrant le matériel, les logiciels et les accessoires – ont atteint 14,6 milliards de dollars, en baisse de 13%. Les ventes de jeux vidéo ont spécifiquement chuté de 9% à 6,6 milliards de dollars. La Nintendo Switch était la seule console à avoir grandi en 2019.

Les ventes en dollars de logiciels de jeux vidéo suivis ont diminué de 13% en décembre par rapport à l’année dernière, à 1,1 milliard de dollars, tandis que les ventes annuelles ont chuté de 9% à 6,6 milliards de dollars. Des baisses ont été enregistrées sur toutes les plates-formes en décembre, tandis que Switch était la seule plate-forme à avoir progressé pour l’année.

Les dépenses en matériel informatique en 2019 ont chuté de 22%, à 3,9 milliards de dollars. Le Switch a augmenté en 2019, mais cela n’a pas suffi à compenser le ralentissement des ventes sur PS4 et Xbox One. Il faut s’y attendre, étant donné que ces systèmes sont relativement plus anciens; Sony et Microsoft lancent cette année des consoles de nouvelle génération. Le Switch était la console domestique la plus vendue de 2019.

Jeux les plus vendus de décembre 2019 (États-Unis uniquement)

Call of Duty: Modern WarfareStar Wars Jedi: Fallen OrderMadden NFL 20NBA 2K20Luigi’s Mansion 3 * Pokemon Sword * Mario Kart 8 * Super Smash Bros.Ultimate * Pokemon Shield * Minecraft

Jeux les plus vendus 2019 (États-Unis uniquement)

Call of Duty: Modern WarfareNBA 2K20Madden NFL 20Borderlands 3Mortal Kombat 11Star Wars Jedi: Fallen OrderSuper Smash Bros.Ultimate * Kingdom Hearts IIIThe Division 2Mario Kart 8 *

Jeux les plus vendus de la décennie (2010-2019; États-Unis uniquement)

Grand Theft Auto VCall of Duty: Black OpsCall of Duty: Black Ops 2Call of Duty: Modern Warfare 3Call of Duty: Black Ops 3Call of Duty: GhostsRed Dead Redemption 2Call of Duty: WWIICall of Duty: Black Ops 4Minecraft

* Ventes numériques non incluses

