Voici les 117 nouveaux emoji qui arriveront sur iPhone et plus tard cette année

Les nouveaux emoji qui arriveront en 2020 sur iPhone, iPad, Mac et autres appareils ont été officiellement définis. Les ajouts dans la version 13.0 d’Emoji incluent «la main italienne», les ninjas, le drapeau transgenre, les parties anatomiques du corps, le visage souriant avec des larmes, le visage déguisé, de nouveaux animaux, de la nourriture, les parents nourrissant bébé, et bien plus encore.

Comme indiqué par Emojipedia, la liste officiellement approuvée de la version 13.0 d’Emoji a été publiée aujourd’hui par le consortium Unicode et comprend 117 nouveaux emoji qui arriveront sur des appareils comme iPhone, iPad et Mac plus tard cette année.

Apple ajoute généralement le nouvel emoji avec les prochaines mises à jour majeures du système d’exploitation à l’automne.

Les nouveaux emoji incluent tout, des options plus sexospécifiques (même le Père Noël), de nouveaux animaux comme un chat noir, un ours polaire et un cafard, plus de nourriture et de boissons emoji comme du thé à bulles, de la fondue et du tamale, des parties anatomiques du corps, des parents qui nourrissent bébé, visage déguisé, visage souriant avec larme, le drapeau et le symbole transgenre, de nouveaux emoji de nourriture et même des ninjas!

Voici une image d’Emojipedia de tous les 117 d’entre eux.

Découvrez la vidéo soignée ci-dessous pour un examen plus approfondi et les emoji à venir en 2020.

