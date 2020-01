voici les 3 offres téléphoniques les plus activées

la marché de la téléphonie mobile continue d’être submergé par des offres téléphoniques à très bas prix et extrêmement avantageuses, mais a suscité la curiosité de la plupart des consommateurs.opérateur virtuel Poste mobile. Les consommateurs intéressés par son service ont en effet un large choix de tarifs pour activer celui qui satisfait le mieux les leurs besoins.

Poste Mobile et ses tarifs téléphoniques à bas prix: les voici

L’opérateur de téléphonie virtuelle propose une première offre téléphonique Créez-moi nous revenons pour tous les consommateurs intéressés à profiter de: crédit illimité à utiliser pour les messages et les appels, e 50Go Internet pour surfer sur le net avec une vitesse de connexion 3G maximale. Poste Mobile pour ce tarif prévoit une redevance mensuelle de 9,99 euros.

Un aspect positif de ce tarif concerne les Go d’Internet, car pour chaque 10 Go non utilisé, il recharge ses clients de 1,00 euro.

Le deuxième taux est Créez-moi Relax 100 c’est un autre tarif téléphonique très pratique et attractif. Les consommateurs intéressés peuvent toujours avoir i crédit illimité à utiliser à la fois pour les appels et les messages, mais le GB dans ce cas augmente à 100. Le prix mensuel de ce tarif est de 10,00 euros, mais en fonction de la fidélité de la clientèle, il diminue: à partir du quatrième mois, il tombe à 9,00 euros et du septième à 8,00 euros.

Enfin, il est possible d’activer l’offre Style crémeux parfait pour ceux qui n’ont pas besoin d’un contenu trop prospère et qui ne veulent pas dépenser trop par mois. Dans ce cas, en effet, l’opérateur propose 500 crédits à utiliser pour les messages et les appels, et 5GB pour surfer sur Internet. Dans ce cas, l’offre prévoit une redevance mensuelle de 5,00 euros.