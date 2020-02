Voici les 5 propositions de Mark Zuckerberg pour réguler le web et les réseaux sociaux

Il y a un an, le mécène fondateur de Facebook a proposé cinq règles d’or pour la réglementation violence, fausses nouvelles en ligne, portabilité des données et protection des élections cela devait être le même pour toutes les entreprises.

Une dizaine de mois après la publication de ce manifeste et le retour de l’Américain d’un sommet avec le Commission européenne rechercher normes commun, Facebook a publié un papier blanc contenant des lignes directrices et des propositions sur la réglementation en ligne.

Le contenu du livre

Le document en question est intitulé Tracer la voie à suivre: réglementation du contenu en ligne et se concentre sur les questions jugées les plus importantes par Facebook, en les montrant en quatre points principaux plus un.

–Premier point: protéger la liberté d’expression va cependant étouffer les formes de haine.

–selon point: augmenter le contrôle sur toutes les plateformes Web.

–troisième point: fixer les objectifs des règles réglementaires sur le web.

–quatrième point: décider de confier ou non l’évaluation d’un contenu comme préjudiciable ou non à une loi.

Le dernier point, le cinquièmeau lieu de cela, est divisé en un politique d’incitation à fournir aux entreprises, pour leur protéger la vie privée, la sécurité et la liberté d’expression, va moduler la censure en vertu des quatre points exprimés ci-dessus.

Selon le manifeste de Zuckerberg, en fait, les règles de régulation doivent être interopérable d’un état à l’autre.

En fin de compte, une attention est également accordée au développement au sein du livre critères de proportionnalité et de nécessité évaluer le contenu à supprimer car il est jugé inapproprié ou violent.

Le manifeste du PDG de Facebook est arrivé en même temps que son sommet à Bruxelles avec trois commissaires européens: Margrethe Vestager, responsable du numérique et de la concurrence, Vera Jourová, chargée des valeurs et de la transparence et Thierry Breton, délégué de l’industrie.

À la suite de la réunion, il est apparu que si les industries opérant sur le Web ne commencent pas à réglementer leur contenu, l’Union européenne pourrait procéder à l’insertion de règles communes pour protéger les citoyens, les internautes et les entreprises.