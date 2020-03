Voici les 6 meilleures calculatrices pour l’ingénierie

la calculatrices comme nous le savons bien, il s’agit d’un outil exceptionnel, en fait, ils permettent des calculs extrêmes en quelques secondes.

De toute évidence, cet instrument représente le compagnon de mille aventures, en particulier pour ceux qui étudient ou travaillent avec des nombres, c’est-à-dire les étudiants, les ingénieurs et les mathématiciens.

Les calculatrices scientifiques contiennent en leur sein un ensemble de fonctions essentielles pour tous les chiffres mentionnés ci-dessus, donnant une grande main pour effectuer des calculs particulièrement compliqués.

Voici le top 6 de l’ingénierie

Les calculatrices seront les meilleurs compagnons d’aventure pour la plupart des étudiants en génie, en particulier lors des examens redoutés, voici la liste des meilleurs pour vous aider à choisir.

CASIO fx-991EX: la calculatrice susmentionnée peut fonctionner avec des nombres réels et complexes, des vecteurs, des matrices d’une taille maximale de 4 × 4, des équations polynomiales, des systèmes linéaires, des dérivés, des intégrales, des fonctions statistiques et des opérations trigonométriques et algébriques. Il a une feuille de calcul intégrée

Texas Instruments TI-36X Pro: Ceci représente la meilleure solution pour l’optimisation des ressources, en fait la calculatrice peut fonctionner avec des nombres réels et complexes, des vecteurs, des matrices jusqu’à 3 × 3, des équations de premier, deuxième et troisième degrés, linéaire, dérivée, intégrale et opérations: trigonométriques, algébriques et statistiques.

SHARP EL-W531XGYR: c’est une solution sensiblement comparable aux précédentes mais aussi avec des exercices intégrés dans son logiciel, elle a quelques légères limitations plus que les précédentes.

CASIO fx-CG50: voici le cinquième produit mais pas pour la qualité, en fait nous parlons de la première calculatrice graphique de la liste, qui peut offrir, en plus des fonctions déjà listées ci-dessus, également la possibilité de créer de petits modèles de fonction en 2D et 3D.

HP Smartcalc 300S+: Dans ce cas également, nous parlons d’un produit décidément inférieur aux deux premiers mais qui est en tout cas en mesure d’accomplir ses tâches sans infamie d’aucune sorte.

TI-nspire CX II-T CAS: cela représente à lui seul une petite super calculatrice, en fait, il élève le concept de calculatrice par lui-même, éliminant le besoin de décrire ses fonctions, car il est capable d’effectuer toute opération existante par lui-même.