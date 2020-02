voici les 7 caméras du P40 contre le Galaxy S20

Huawei P40 Pro défie le Samsung Galaxy S20 Ultra

À partir de l’écran, nous pouvons voir que le P40 Pro et le Galaxy S20 Ultra ont un grand écran. On parle d’un 6.7 “AMOLED avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour Huawei, tandis que le S20 Ultra devrait être équipé d’un Dynamic AMOLED 6.9 “ mais même taux de rafraîchissement.

En ce qui concerne le secteur du matériel, Huawei P40 Pro devrait être alimenté par Processeur Kirin 990, avec un GPU ARM Mali G76 MP16 et une configuration 8/128 Go entre RAM et ROM extensible avec microSD. Le Galaxy S20 Ultra devrait plutôt être équipé d’un Qualcomm Snapdragon 865 ou un Exynos 990, accompagné de 12/16 Go de RAM et d’une coupe de ROM de 128 à 512 Go extensible jusqu’à 1 Tera.

On sait déjà que le Samsung Galaxy S20 en aura un caméra arrière avec quatre capteurs: un appareil photo principal de 108 MP, un téléobjectif de 48 MP, un objectif grand angle de 12 MP et un capteur ToF pour les effets Bokeh. Le compartiment devrait prendre en charge le zoom optique 10X, le zoom numérique 100X et l’enregistrement vidéo 8K. De Huawei P40 Pro on parle d’une caméra arrière avec quatre capteurs, cinq dans la version Premium Edition, qui devraient être constitués comme suit: un Quad Bayer 52 MP avec fonction de fusion 16 en 1, un capteur 40 MP, un périscope 8 MP avec zoom optique 10X et un capteur ToF 3D.

Enfin, Le P40 Pro doit être équipé d’une batterie de 5500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide à 50 W, tandis que le Samsung Galaxy S20 Ultra implémentera une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de charge rapide 45 W