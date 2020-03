voici les actualités du jeu

Dans le monde du jeu vidéo, un jeu vidéo qui a définitivement laissé sa marque est Grand Theft Auto, une série de jeux vidéo développée par Rockstar North et Rockstar Leeds, et éditée par Rockstar Games depuis 1997. Le jeu vidéo connaît tout de suite un succès particulier, notamment grâce à son mode Monde ouvert avec lequel les joueurs ont le libre arbitre. Les protagonistes jouent le rôle d’un hors-la-loi et de sa montée dans le crime organisé, et sont libres de tout: voler des voitures, se déplacer dans la ville, revendre des voitures à voler pour augmenter l’argent du jeu, etc.

À ce jour, il existe cinq éditions, mais les joueurs n’attendent rien de plus que la sixième édition compte tenu des sept années écoulées depuis la dernière version. Heureusement, d’autres indiscrétions ont été divulguées à ce jour.

GTA 6 pourrait arriver très prochainement sur les consoles des joueurs: voici quelques rumeurs à ce sujet

Sur le net ces derniers jours, tout ce dont nous parlons est sixième édition de GTA pourquoi un fuite a révélé la date officielle de l’annonce. Selon les informations diffusées sur le Web, cette annonce est prévue pour 20 mars de cette année par Rockstar Games.

Beaucoup croient en la fuite car c’est la même personne qui a correctement anticipé l’annonce de Red Dead Redemption 2 ainsi que la date de la Version PC.

Il existe de nombreuses théories, mais aucune source officielle ne confirme quoi que ce soit. Cependant, il est fort probable sixième édition sera lancé sur les consoles actuelles, le playstation 5 et Xbox Series X.