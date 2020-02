voici les actualités sur la couverture de Tim, Wind, Tre et Vodafone

Comme nous avons pu le constater ces derniers mois, 2020 est par excellence l’année de la 5G. Après son lancement officiel sur le territoire italien, en effet, la nouvelle norme de réseau ultra-rapide est prête à remplacer l’ancienne, et plus sûr, 4G LTE. En fait, le nouveau réseau est nettement plus performant avec des vitesses qui, en fait, détruisent complètement celles atteintes par la 4G et toutes ses mises à niveau au cours des 10 dernières années. Selon certains experts, en fait, dans un avenir proche La 5G pourrait même remplacer la fibre actuelle, afin d’éliminer complètement les contrats coûteux et les routeurs de modem. Voyons donc ci-dessous l’état actuel du nouveau réseau.

Couverture 5G: c’est ce qui se passe en Italie

Comme nous le savons bien, la 5G est arrivée en Italie depuis quelques mois mais, à ce jour, elle est encore dans une phase primordiale. Apparemment, en fait, il faudra encore au moins deux ans avant que cette dernière ne soit totalement remplacée par la 4G. À ce jour, donc, le nouveau réseau ultra-rapide n’est disponible que dans certaines des principales villes italiennes mais, comme nous le savons bien, les opérateurs ont depuis longtemps investi des millions d’euros pour acheter blocs de fréquence. Voici donc les fréquences attribuées à chaque opérateur individuel:

Fréquences 5G Bande FDD 700 MHz

Bloc réservé 700 MHz (10 MHz) iliad (€ 676.472.792)

Bloc générique 700 MHz (5 MHz) Vodafone (345 millions €)

Bloc générique 700 MHz (5 MHz) TIM (340.100.000 €)

Bloc générique 700 MHz (5 MHz) Vodafone (€ 338.236.396)

Fréquences 5G Bande 3.700 MHz

Bloc spécifique 3.700 MHz (80 MHz) TIM (1.694.000.000 €)

Bloc générique 3,700 MHz (80 MHz) Vodafone (1.685.000.000 €)

Bloc générique 3,700 MHz (20 MHz) Wind Tre (€ 483,92 millions)

Bloc générique 3,700 MHz (20 MHz) iliad (483.900.000 €)

Fréquences 5G Bande 26 GHz

Bloc générique 26 GHz TIM (33.020.000 €)

Bloc générique 26 GHz iliad (€ 32,9 millions)

Bloc générique 26 GHz Fastweb (€ 32,6 millions)

Bloc générique 26 GHz Wind Tre (32.586.535 €)

Bloc générique 26 GHz Vodafone (32.586.535 €)