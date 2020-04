voici les actualités sur la demande

Pour 2020 également, il est possible de demander des prêts non remboursables gérés par des instituts nationaux et régionaux, qui permettent aux petites entreprises de décoller. Il s’agit des incitations économiques mises au service de ceux qui souhaitent créer de nouvelles entreprises année après année et sans lesquels ils n’auraient pas les possibilités économiques de partir. Ces prêts tendent à favoriser particulièrement les jeunes et l’entrepreneuriat féminin, d’autant plus s’ils ont des idées innovantes et opèrent dans des domaines jugés difficiles.

C’est en effet sur la base du projet présenté que la taille du fonds est établie et quelles sont les modalités de remboursement. Pour cette raison, les fonds sont divisés en prêts qui ressemblent à prêts bonifiés ou dans des incitations ils ne comportent aucune obligation de restitution de tout ou partie de la somme accordée. Ils sont innombrables et il vaut vraiment la peine de comprendre ceux qu’ils peuvent faire pour nous.

Comment demander des prêts non remboursables?

Pour gérer les prêts nationaux non remboursables, il existe Invitalia l’Agence du Ministère de l’Economie pour l’attraction des investissements et le développement des entreprises. Et c’est précisément en vous inscrivant sur le site Internet d’Invitalia que la première étape est franchie pour demander ces primes. La deuxième étape consiste à présenter un projet concret (business plan) bien détaillé et répondant aux critères établis pour le décaissement des prêts. Tout doit être envoyé par voie électronique via PEC (courrier électronique certifié) éventuellement activé pour la signature numérique.

Dans l’attente de l’évaluation de la demande, nous sommes suivis d’un service d’assistance à contacter à ce stade à la fois via skype et via le numéro 848 886 886. Pour les prêts régionaux non remboursables, il est nécessaire contacter les bureaux dédiés des administrations locales ou les bureaux désignés à cet effet par l’Union européenne. Dans ce cas également, les fonds ne sont versés qu’après la présentation des projets dans les conditions établies et il appartient à chaque région de décider des critères à utiliser pour la destination des incitations.