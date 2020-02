voici les appareils Huawei et Honor prêts à être mis à jour

La nouvelle version de l’une des interfaces graphiques les plus utilisées au monde, qui est la EMUI 10, de nombreux smartphones arrivent prochainement sur le marché italien Huawei et honneur ils mettront à jour en apportant avec eux d’innombrables innovations à prendre absolument en considération.

Presque certainement, à moins que vous ne soyez en possession d’un appareil de marque (pour lequel vous devrez attendre la publication de la mise à jour par l’opérateur téléphonique), nous vous aiderons simultanément à la publication de Android 10, le nouveau système d’exploitation très attendu de Google, bien que les développeurs aient déjà reçu Android 11. Mais quels sont les appareils prêts à être mis à jour?

EMUI 10: voici les smartphones Huawei et Honor en cours de mise à jour

Huawei Mate: toutes les versions des séries 10, 20 et 30.

Huawei P: toutes les versions des séries 20 et 30.

Huawei Nova: y compris Nova 5T, 5, 4, 4e, 5i, 5i Pro et 5Z.

Huawei Profitez de 10S.

Huawei P Smart: dans les versions 2019, Plus 2019, Pro et Z.

Honneur: toutes les versions 10 et 20.

Honor 9X et le 9X Pro désormais à venir.

Tous les appareils recevront la mise à jour via OTA, ou il sera automatiquement téléchargé depuis le réseau, quand il sera évidemment prêt pour le modèle en question (il n’y a aucun moyen de savoir à quel moment exact il sera diffusé). Entre-temps, on a également beaucoup parlé de la possibilité de se rendre au EMUI 11, dans ce cas l’hypothèse la plus accréditée est d’assister à une sortie progressive partant du haut de gamme arrivant dans les prochains jours / mois, comme les Huawei P40 et P40 Pro, en passant par le nouveau Mate 40, Honor 9X Pro et ainsi de suite.