voici les applications pour le suivre et l’empêcher de se propager

Il a beaucoup été question de Applications créées spécifiquement pour suivre les mouvements Coronavirus, suite aux mouvements de personnes testées positives. De nombreuses options et diverses propositions sont nées pour atteindre cet objectif, en essayant autant que possible de maintenir respect de la vie privée des citoyens. En particulier, il existe deux applications qui ont attiré plus d’attention que d’autres, et qui pourraient vraiment aider à limiter autant que possible la propagation du virus.

App pour suivre les infections à coronavirus, voici ce qu’elles sont

L’une de ces applications a été développée par Cuillères à plier et centre médical de Santagostino. L’autre a été promu par leancien membre de Civic Choice, Stefano Quintarelli, et est développé par une équipe d’experts et dont le nom est Alerte de la communauté Covid.

À l’heure actuelle, des informations sur le contenu de ces applications, c’est absolument confidentielnous ne pouvons donc pas expliquer exactement comment ils fonctionnent. Tout d’abord, le Conseil supérieur de la santé devra les approuver et évaluer si ces outils sont appropriés et appropriés pour aider à arrêter le Coronavirus. Bien sûr, l’un des principaux problèmes vie privée des citoyens et l’interopérabilité.

Comme nous l’avons dit, on sait très peu de choses sur les applications en question. Cependant, dans le cas des premiers, il est possible de vous dire que le suivi des contacts est basé sur la technologie Bluetooth. Par conséquent, il respecte davantage la vie privée des citoyens par rapport au suivi GPS. Dans le second cas, cependant, il suivrait les mouvements de manière anonyme, 38% de plus que les solutions Bluetooth traditionnelles. Malgré cela, les nouvelles sont encore peu nombreuses. très générique, mais bientôt nous en saurons plus.