voici les astuces pour accélérer le réseau à la maison

À la maison, nous sommes entourés de nombreux appareils et appareils capables deaffecter la connexion Internet perturber le signal. L’un des premiers défendeurs est le four à micro-ondes, tandis que dans le deuxième cas, nous mentionnons la Smart TV (même si elle n’est pas connectée au réseau) et les haut-parleurs. Peut-être un problème mineur, mais de nos jours, nous souffrons déjà d’une disponibilité limitée de la bande passante sur le routeur et chaque petit problème ne fait que réduire encore plus la vitesse du réseau.

mais la liste des appareils qui “volent” la bande passante est beaucoup plus longue que vous ne le pensez, et sans comprendre pourquoi un téléphone sans fil ou une lampe halogène est responsable de ce vol, les effets négatifs sont amplifiés lorsque vous approchez du routeur de ces appareils.

Connexion Internet: 6 astuces pour accélérer le réseau à la maison

La curieuse alarme vient de l’OFCOM, le UK Communications Supervisor, qui est à l’avant-garde de la catéchisation des citoyens britanniques sur la façon d’améliorer les performances du réseau wifi en temps de travail intelligent et de toute la famille à la maison.

A partir des données collectées par l’Autorité anglo-saxonne, on découvre donc que les connexions réseau fonctionnent mieux sur le fixe plutôt que sur la SIM du téléphone, puisque d’eux le réseau mobile est surchargé. Et si vous vous concentrez sur les connexions wifi, il est évident que les problèmes ci-dessus se posent.

Concernant les appareils qui perturbent le réseau, voici ce qu’une note émise par l’OFCOM recommande:«Gardez votre routeur aussi loin que possible des autres appareils, en particulier de ceux qui fonctionnent sans fil. Saviez-vous que le four à micro-ondes peut également interférer avec le signal wifi? Donc, ne l’utilisez pas lorsque vous passez un appel vidéo, regardez des vidéos HD en streaming ou faites des activités en ligne importantes. »