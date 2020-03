Voici les candidats à la présidentielle que les travailleurs de la technologie de Seattle soutiennent avant la primaire historique de l’État de Washington – .

Le sénateur Bernie Sanders prend la parole lors d’un rassemblement à Tacoma, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

La course à l’investiture présidentielle démocrate est peut-être encore au coude à coude, mais en ce qui concerne les techniciens de Seattle, un résultat est clair.

Les travailleurs des grandes entreprises technologiques de la région de Seattle ont donné 430 437 $ à Bernie Sanders, plus de quatre fois le montant qu’ils ont donné à l’ancien vice-président Joe Biden, l’autre favori pour la nomination démocrate. Les chiffres, basés sur les données des élections fédérales compilées pour . par le Center for Responsive Politics, suggèrent que Sanders a un avantage parmi le contingent technologique influent de la primaire historique de l’État de Washington mardi.

Cependant, en incluant des candidats qui ne participent plus à la course, Sanders n’est pas en tête de cette mesure, ce qui indique qu’une partie de cette fidélité pourrait être à gagner.

Le candidat le plus populaire parmi ces travailleurs de la technologie était la sénatrice Elizabeth Warren, basée sur des dons. Warren a collecté 585 702 $ auprès des techniciens des grandes entreprises de l’État de Washington avant de se retirer de la course la semaine dernière. Ces employés semblaient également préférer l’entrepreneur Andrew Yang à Sanders. Yang a collecté 478 958 $ du même groupe avant d’abandonner.

Les chiffres incluent les résidents de Washington qui répertorient Amazon, Microsoft, Alphabet / Google, Facebook, Expedia, Tableau ou l’une de leurs filiales en tant qu’employeur. Ce rapport couvre les dons de ces employés aux candidats à la présidentielle entre 2017-2020.

Les entreprises incluses ont des employés dans tout Washington, mais la majorité sont concentrées dans la région du Grand Seattle. Bien qu’Alphabet et Facebook aient leur siège social en Californie, ils ont des avant-postes de Seattle avec des milliers d’employés. Seuls leurs employés à Washington sont inclus dans ces données.

Selon les chiffres, les employés de Microsoft et d’Amazon ont fait plus de dons aux candidats à la présidence que les travailleurs de toute autre entreprise. Les dons des employés de Microsoft ont totalisé 1,1 million de dollars, tandis que les dons des employés d’Amazon ont totalisé 811 706 $.

Les données sur les dons montrent que les travailleurs de la technologie de la région de Seattle ont tendance à soutenir les progressistes, même si leurs employeurs sont souvent dans la ligne de mire de ces candidats. Warren, Yang et Sanders ont appelé à plusieurs reprises Amazon et d’autres géants de la technologie sur la piste de la campagne, les accusant d’exploiter injustement leur pouvoir et leur domination du marché.

Continuez à lire pour un aperçu des candidats que les travailleurs de la technologie de Seattle soutiennent, en chiffres.

Principaux dons aux candidats restants:

Le sénateur Bernie Sanders: 430 437 $

Vice-président Joe Biden: 104 467 $

Le président Donald Trump: 98 634 $

Représentant Tulsi Gabbard: 31 257 $

Total des dons à Trump, par employeur:

Microsoft: 62 151 $

Amazon: 24 888 $

Alphabet: 6 720 $

Tableau: 3 975 $

Facebook: 900 $

Expedia: 0 $

Total des dons à Sanders, par employeur:

Microsoft: 185 362 $

Amazon: 153 680 $

Alphabet: 37 786 $

Facebook: 24 407 $

Tableau: 17 891 $

Expedia: 11 311 $

Total des dons à Biden, par employeur:

Microsoft: 50 402 $

Amazon: 45 413 $

Alphabet: 3 460 $

Tableau: 3 387 $

Expedia: 1 119 $

Facebook: 686 $

Dons totaux les plus élevés aux candidats qui ont abandonné:

Sénatrice Elizabeth Warren: 585 702 $

Andrew Yang: 478 958 $

Pete Buttigieg: 244 636 $

Beto O’Rourke: 144 322 $

Le gouverneur de Washington Jay Inslee: 116 482 $