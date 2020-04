voici les conseils de la police postale

Beaucoup continuent d’être signalés e-mail frauduleux ce qui peut nuire aux utilisateurs en piratant leurs comptes chèques et en volant des informations sensibles. Malgré l’intense activité illégale maintenue constante par les cybercriminels, la police postale s’engage à protéger tout le monde en offrant des conseils qui vous permettent de démasquer les escroqueries potentielles et de protéger les données et l’argent. Il suffit, en effet, d’accéder au site officiel http://www.commissariatodips.it ou à la page Facebook “Commissariat en ligne PS – Italie” pour savoir quels messages frauduleux sont en circulation et comment se défendre.

Courriel à des fins d’extorsion: a signalé un autre message frauduleux, voici comment éviter les risques!

La dernière tentative de fraude en ligne signalée par la police postale se fait via un e-mail à des fins d’extorsion ce qui menace les utilisateurs de les effrayer et, par conséquent, de les convaincre de payer un montant important de paiement. Le message rapporté dans l’e-mail concerne une attaque présumée immédiate sur son appareil, à travers laquelle des cybercriminels en possession du mot de passe auraient eu la possibilité d’obtenir des informations personnelles et du contenu présent sur l’ordinateur. Il continue, exhortant les victimes à poursuivre dans les 24 heures avec le paiement du montant indiqué pour éviter la diffusion entre amis et proches de vidéos “intimes” et de matériel personnel.

Ce qui a été communiqué par les criminels est manifestement faux. Mais, contrairement au phishing par e-mail classique, dans ce cas, un détail pourrait particulièrement intimider les victimes; les convaincre ainsi de procéder au paiement, qui ne doit absolument pas être effectué pour éviter un chantage continu. L’email en question peut en effet contenir un mot de passe précédemment utilisé par l’utilisateur et perdu en raison de l’une des nombreuses attaques de phishing qui permettent aux criminels de vendre illégalement des informations volées.

Malgré cela, comme l’a confirmé la police postale elle-même, bien que connaissant le mot de passe, il est très peu probable que les cybercriminels aient vraiment accès au contenu présent sur votre PC. Il est donc bon de suivre les conseils que nous énumérerons ici pour procéder en toute sécurité, sans crainte ni inquiétude.

Premièrement, il est recommandé de reste calme et procédez à la modification de votre mot de passe; il est également essentiel de vérifier votre historique pour vérifier tout accès non autorisé et supprimer l’e-mail reçu. Comme déjà mentionné, il est absolument nécessaire de ne pas répondre à la demande d’argent car cela inciterait les criminels à intensifier les demandes dans le seul but de voler autant d’argent.