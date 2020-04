voici les dernières actualités sur la suppression des impôts

Depuis des années, le canon RAI et la taxe automobile ils sont absolus les deux impôts les plus détestés des Italiens. En effet, des millions de consommateurs considèrent ces taxes comme totalement inutiles et inutiles. Une véritable injustice, donc, que chacun de nous voudrait éviter. Apparemment, cependant, sl’hébergement du paiement de ces deux taxes n’est pas totalement impossible. Voyons les détails ci-dessous.

Taxe RAI et taxe sur les voitures: voilà qui peut éviter de payer des taxes

En raison de l’urgence coronavirus, notre pays s’est effondré en un crise économique sans précédent. Par conséquent, plusieurs milliards d’euros ont été alloués pour relancer toute la nation, mais à ce jour, la récupération de ce qui a été dépensé est d’une importance fondamentale. C’est précisément pour cette raison que il est surréaliste de supposer la suppression totale des frais de licence Rai et de la taxe automobile qui, chaque année, cèdent à l’État italien un énorme 7 milliards d’euros. En ce moment, en fait, une somme aussi importante peut s’avérer indispensable pour l’avenir de l’économie italienne.

Dans tous les cas, actuellement les frais de licence RAI et la taxe automobile ils sont payés par tout le monde nos concitoyens. Quant à la première taxe, le coût de la redevance s’élève à 100 euros par an, facturé en plusieurs versements sur la facture d’électricité. En ce qui concerne le droit de timbre, cependant, la situation a tendance à varier d’une région à l’autre. Cependant, les seuls qui peuvent éviter de payer les deux taxes sont des Italiens qui vivent avec un handicap ou qui ont plus de 75 ans.