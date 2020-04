voici les dernières actualités sur les scandales

En 2019, nous avons assisté à l’un des crise automobile plus que jamais. Comme nous le savons bien, en fait, deux leaders de l’industrie, tels que Ford et Renault, ont trouvé des dieux de graves problèmes sur plus de 700 000 voitures commercialisé. Avec l’arrivée de 2020, le problème semblait être revenu, mais il n’en était apparemment pas ainsi. Bien que Ford et Renault aient presque résolu les problèmes, malheureusement deux nouvelles sociétés japonaises ont signalé de nouveaux problèmes avec leurs voitures: nous parlons Toyota et Honda. Les problèmes liés à Airbag, sont donc illustrés ci-dessous.

Toyota et Honda: de nouveaux problèmes surviennent avec les airbags

Comme indiqué par le même Toyota, donc, apparemment c’était récemment rencontré un dysfonctionnement du système qui permet l’ouverture et le gonflage de ce dernier suite à un fort impact. Le problème semble donc lié à une interférence électrique qui bloquerait l’Airbag à l’intérieur de son conteneur. Les véhicules concernés, du moins pour le moment, sont les suivants:

corolle enregistrés entre 2011 et 2019

matrice enregistré entre 2011 et 2013

Avalonhybride et non enregistré entre 2012 et 2018

Apparemment, cependant, Toyota travaille déjà sur un filtre anti-interférence ce qui, selon les rumeurs, devrait définitivement résoudre le problème.

Dans le cas de Hondaau lieu de cela, l’échec semble être encore plus dangereux. Les systèmes de révision des véhicules ont en effet détecté la présence d’un forte pression à l’intérieur de la boîte métallique qui contient l’Airbag. Ce dernier, par conséquent, est susceptible d’éclater d’un moment à l’autre, faisant éclabousser des milliers d’éclats à l’intérieur de l’habitacle. Voici les modèles concernés:

accord enregistré entre 1998 et 2000

civique enregistré entre 1996 et 2000

CR-V enregistré entre 1997 et 2001

Odyssée enregistré entre 1998 et 2001

EV Plus enregistré entre 1997 et 1998.