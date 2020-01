voici les dernières arnaques en ligne contre les utilisateurs

la Police postale a récemment signalé plusieurs tentatives de fraude en ligne qui pourraient se présenter et attaquer les utilisateurs causant des dommages à ne pas sous-estimer, par exemple: la perte de données personnelles et d’argent. Il ne s’agit pas seulement de tentatives de phishing ou de smishing. En fait, au cours des derniers jours, de véritables tentatives d’extorsion semblent s’être propagées dans le but de plaindre la victime puis de demander des sommes d’argent importantes, et donc de tromper. Voici les dernières escroqueries en ligne qui devraient être protégées sans tomber dans un piège.

Police postale: signalez diverses escroqueries en ligne qui menacent la sécurité des utilisateurs!

Les tentatives de fraude en ligne signalées par la police postale sur sa page Facebook “Commissariat PS Online-Italie” ne sont pas rares. À partir des faux liens qu’ils promettent iPhone en cadeau par Poste Italiane; aux e-mails de faux expéditeurs en difficulté, aux vrais vol d’identité qui volent les informations d’identification pour accéder aux médias sociaux, il existe vraiment de nombreuses techniques et stratégies utilisées par les cybercriminels pour frauder les utilisateurs moins expérimentés, et pas seulement.

À de nombreuses reprises, cependant, il est possible prévenir les coups adopter des conseils réitérés à plusieurs reprises par la police postale elle-même. En fait, il est essentiel de reconnaître les tromperies avant qu’elles ne puissent causer des dommages irréparables et, à cet effet, il suffit de se souvenir d’ignorer toute communication suspecte. Les messages qu’ils proposent prix et remises trop commodes sont à éviter; ainsi que des courriels et SMS qui vous invitent à fournir des informations personnelles car cela est jugé nécessaire pour résoudre les problèmes liés à votre compte bancaire. Il est également recommandé d’éviter à tout moment de partager des données personnelles, des codes ou des mots de passe.