voici les différences avec Redmi 8A

Il y a plusieurs mois, la société chinoise Xiaomi avait présenté sous la marque Redmi un nouveau smartphone appartenant à la gamme moyenne-basse du marché, à savoir le Redmi 8A. Aujourd’hui, cependant, le nouveau niveau d’entrée vient d’être officiellement présenté pour le marché indien Redmi 8A Dual, une sorte de version améliorée du modèle précédent.

Redmi 8A Dual officiel: nous avons ici une double caméra arrière

L’une des principales différences entre cette nouvelle version et son prédécesseur réside dans le secteur photographique. Le nouveau terminal de la marque Redmi, en fait, utilise un double caméra arrière, tandis que sur le dernier Redmi 8A, nous avons une seule caméra arrière. Plus précisément, le nouveau modèle dispose de deux capteurs photographiques respectivement de 13 et 2 mégapixels. Sur le devant, nous trouvons à la place un appareil photo selfie de 8 mégapixels.

La coque arrière est réalisée avec un Conception Aura XGrip ce qui permet d’avoir une meilleure prise en main de l’appareil. En plus de cela, on trouve alors Certification P2i pour une résistance aux projections d’eau. Quant à l’affichage, nous trouvons ici un panneau LCD IPS avec une diagonale de 6,22 pouces en résolution HD + avec une encoche goutte à goutte.

La performance de la nouvelle version du smartphone est toujours confiée à SoC Snapdragon 439 Qualcomm pris en charge par 2 ou 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne, toujours extensible jusqu’à 512 Go. La batterie a une capacité de 5000 mAh et vous pouvez le recharger via le port USB Type C avec une charge rapide de 18 W.

Tarifs et disponibilités

Redmi 8A Dual sera disponible à l’achat en Inde dans les couleurs Blanc ciel, Blue Sea et Gris nuit au prix d’env. 83 € au taux de change actuel.