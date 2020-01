voici les futures fonctionnalités de tueur

Nous attendons tous avec impatience l’arrivée officielle du chanceux Pocophone F1 de Xiaomi, ou le prétendu Little X2. Depuis quelques semaines, nous savons que Poco est devenu une sous-marque de la société chinoise et se prépare maintenant à apporter non seulement cet appareil à titre officiel, mais aussi une version Lite connue actuellement sous le nom de Pocophone F2 Lite. Mais le véritable fleuron de Poco sera le nouveau haut de gamme X2 et se caractérisera par quelques fonctionnalités de tueur.

Little X2 arrive bientôt avec un affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Et bien oui. La sous-marque de Xiaomi prépare les choses avec style pour l’arrivée de son nouvel appareil phare appartenant au haut de gamme du marché. Ce smartphone aura en fait des caractéristiques techniques vraiment remarquables qui lui permettront de rivaliser sur un pied d’égalité avec des concurrents tels que OnePlus, Oppo et la même société mère Xiaomi.

Au cours des dernières heures, la société a publié plusieurs images teaser qui anticipent les fonctionnalités intéressantes que nous trouverons à bord du nouveau terminal. Comme déjà mentionné, l’affichage sera caractérisé par la présence d’un Taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un choix que nous pouvons dire presque obligé par la société, étant donné que de nombreux appareils équipés de cette fonctionnalité arriveront bientôt (comme le nouveau Samsung Galaxy S20 ou le prochain OnePlus 8 Pro, pour n’en nommer que quelques-uns).

En tant que processeur, l’entreprise confirme la présence d’un SoC Qualcomm et nous imaginons qu’il pourrait être le haut de gamme Snapdragon 865. Ce processeur, associé au taux de rafraîchissement élevé, devrait garantir une expérience de jeu inégalée. D’autres fonctionnalités importantes de ce smartphone seront alors la présence d’un système de refroidissement liquide et la présence dans le champ photographique d’un capteur photographique principal de 64 mégapixels.

Nous vous rappelons qu’il y a quelques jours pour le lancement officiel de ce nouveau Little X2: la date de présentation officielle est en fait fixée pour la prochaine 4 février.