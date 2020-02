voici les K61, K51S et K41S

LG Electronics a dévoilé trois nouveaux smartphones de la série K, conçu pour offrir des technologies et des fonctionnalités avancées à des prix compétitifs. Des smartphones qui font secteur multimédia leur point fort: les deux LG K61, que le K51S et le K41Sen fait, ils présentent un quadricaméra arrière avec capteur principal haute résolution, accompagné d’un objectif grand angle, d’un capteur de profondeur et d’un objectif macro.

Les smartphones seront disponible à partir du deuxième trimestre de l’année pour le marché américain, pour arriver ensuite sur certains marchés sélectionnés en Europe et en Asie. Les prix n’ont pas été dévoilés, mais les smartphones ils occuperont ce segment du marché de milieu de gamme, donc des prix entre deux cent et quatre cents euros sont attendus.

LG K61, spécifications techniques

LG K61 est la variante la plus puissante de la série. Le smartphone en a un Écran de 6,5 pouces avec résolution FHD + et trou dans le coin supérieur gauche. Sous la coque il y a un Processeur octa-core 2,3 GHz, accompagné de 4 Go de RAM et un espace de stockage interne jusqu’à 128 Go, extensible avec microSD jusqu’à 2 To.

Quant au secteur photographique, le LG K61 dispose d’un quadruple appareil photo arrière (Capteur principal 48MP + Grand angle 8MP + Macro 2MP + Capteur de profondeur 5MP) et un Caméra selfie 16MP. Entre autres caractéristiques: batterie de 4000 mAh; Connectivité LTE, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C; lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

LG K51S, spécifications techniques

LG K51S en présente un Écran de 6,5 pouces avec résolution FHD + et trou dans le coin supérieur gauche. Le smartphone est alimenté par un Processeur octa-core 2,3 GHz, accompagné de 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go, extensible avec microSD jusqu’à 2 To.

En ce qui concerne le secteur photographique, le LG K51S dispose d’une caméra arrière quad (Capteur principal 32MP + Grand angle 5MP + Macro 2MP + Capteur de profondeur 2MP) et un Caméra selfie 13MP. Entre autres caractéristiques: batterie de 4000 mAh; Connectivité LTE, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C; lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

LG K41S, spécifications techniques

LG K41S en présente un Écran de 6,5 pouces avec résolution FHD + et encoche. C’est un niveau d’entrée, donc il est alimenté par un Processeur octa-core 2,0 GHz, accompagné de 3 Go de RAM et un stockage interne de seulement 32 Go, extensible avec microSD jusqu’à 2 To.

Le secteur photographique du LG K51S propose une caméra quad arrière (Capteur principal 13MP + Grand angle 5MP + Macro 2MP + Capteur de profondeur 2MP) et un Caméra selfie 8 MP. Entre autres caractéristiques: batterie de 4000 mAh; Connectivité LTE, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C; lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.