voici les lots prévus chaque mercredi de février 2020

l’opérateur vent a récemment communiqué les prix offerts chaque mercredi de février 2020 dans le cadre de son programme de fidélité appelé Winday.

L’initiative en question a été récemment prolongé jusqu’au 31 mars 2020 et permet à certains membres de profiter de bonus gratuits. Découvrons les derniers détails découverts.

Vent: voici les cadeaux WinDay tous les mercredis de février 2020

Pour ceux qui ne le savent pas, le programme comprend des prix tous les jours, le lundi est en fait dédié aux prix et cadeaux, le mardi est le jour dédié aux remises à échanger dans les magasins Wind. Et encore une fois, le mercredi est le jour de la compétition hebdomadaire et enfin du jeudi au dimanche, il est possible de recevoir un bon de cinéma 4 × 2 à utiliser n’importe quel jour de la semaine, même le samedi et le dimanche.

Le premier et le deuxième mercredi de févrierrespectivement sur 5 et 12 sera à gagner deux week-ends 2 étoiles à Villa Crespi, Hôtel 5 étoiles sur le lac d’Orta dans le Piémont. Pour tous les fans de Masterchef, qui se demandent où ils ont déjà entendu ce nom, c’est le restaurant du chef multi-étoilé Antonino Cannavacciuolo. Chacun des deux prix d’une valeur marchande d’environ 3 660 euros, se compose d’une nuit pour deux dans une suite exécutive avec vue sur le lac avec petit-déjeuner, dîner pour deux, expérience en cuisine pendant 2 heures, transfert et fruits frais avec une bouteille de vin mousseux à l’arrivée .

Le prix, cependant, offert pour Mercredi 19 et 26 février 2020, ainsi que le 4 mars, consiste en un bon Promoshopping pour un montant total de 1000 euros. Il s’agit d’un ensemble de chèques papier qui peuvent être dépensés dans les structures appartenant au circuit que nous venons de mentionner. Bonne chance !!!!.