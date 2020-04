voici les meilleures applications à utiliser sur Android et iPhone

Avec des restrictions prolongées jusqu’au 3 mai, le quarantaine La taxe obligatoire imposée par le gouvernement commence à s’alourdir. Rester loin des amis et des parents, en fait, cela s’avère assez frustrant dans de nombreux cas. Heureusement, cependant, la technologie d’aujourd’hui nous permet d’être proches, même physiquement, les appels vidéo.

Il y a beaucoup app mis à la disposition des géants de la technologie et, ceux qui travaillent en mode de travail intelligent, savent parfaitement ce qu’ils sont. Néanmoins, de nombreux Italiens sont encore moins habitués à la technologie que ils recherchent une solution. Voyons donc ci-dessous quelles sont les principales applications utilisées pour passer des appels vidéo gratuit.

Zoom, Messenger, Whatsapp, FaceTime et Skype: voici comment passer des appels vidéo gratuits

Alors ne nous perdons pas dans le chat et découvrons ci-dessous quelles sont les applications les plus utilisées pour passer des appels vidéo avec un ou plusieurs contacts:

WhatsApp: Permet aux utilisateurs d’effectuer des appels vidéo de groupe jusqu’à un maximum de 4 personnes. Cependant, le service est uniquement disponible via Smartphone.

Skype: C’est certainement l’un des six services d’appel vidéo les plus connus au monde. À ce jour, Skype vous permet de passer des appels vidéo gratuits avec jusqu’à 50 personnes, sur et sur les ordinateurs.

messager: l’application de messagerie instantanée offerte par Facebook cache de nombreux secrets, dont la possibilité de passer des appels vidéo avec jusqu’à 6 personnes. L’application vous permet également de passer des appels simples et, dans ce cas, vous pouvez contacter jusqu’à 50 personnes en même temps.

zoom: utilisée principalement pour les réunions d’affaires, l’application vous permet de passer des appels avec un maximum 100 participants. Dans sa version gratuite, cependant, il y a une limite ennuyeuse de 40 minutes.

FaceTime: l’application de pomme se révèle être l’un des meilleurs dans le domaine des appels vidéo mais, malheureusement, il est disponible uniquement et exclusivement sur les appareils iOS, macOS et iPadOS.