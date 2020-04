voici les meilleures applications de fitness pour le faire

La quarantaine nous tient en otage depuis un certain temps. Nous savons qu’en ce moment il est important de donner priorité à la prudenceplutôt que de risquer de sortir et de mettre en danger nous-mêmes ou les autres. À cet égard, au lieu de perdre courage et de rester déprimé à la maison, beaucoup peuvent souhaiter décharger de l’énergie, par exemple avec fitness. À cet égard, il existe un certain nombre d’applications très agréables et téléchargeables gratuitement sur le Google Play Store ce qui pourrait être très utile pour atteindre l’objectif sans avoir à partir.

Entraînement de fitness à domicile, voici les meilleures applications

L’une des applications les plus utilisées et les mieux évaluées de la boutique s’appelle Fitify. Comme de nombreuses applications de ce type, il contient une version gratuite et une version Pro moyennant des frais. La formation de base gratuite dure 5 semaines et comprend des exercices quotidiens personnalisés en fonction du sexe, de la taille, de l’âge et des caractéristiques les plus importantes de votre personne.

Une alternative à l’application que je viens de mentionner, ils pourraient être groupes d’applications créés par Leap Fitness Group. Ce sont des applications distinctes, spécifiques aux besoins de ceux qui les téléchargent. Le plus petit dénominateur commun est Entraînement de 30 jours avec exercices quotidiens en série. Il y en a pour hommes et femmes, mais aussi pour des parties spécifiques du corps. Parmi ceux-ci, il existe également celui pour perdre du poids et cela pour les muscles. La moyenne des avis de toutes ces applications et de 5,0 sur 5 étoiles.

Si vous êtes toujours curieux de connaître une autre application, vous pouvez essayer Adidas Training par Runtastic point également cela a la personnalisation des exercices. J’espère que vous les trouverez utiles!