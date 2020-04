voici les meilleures offres 4G pour vous connecter

Malgré les progrès technologiques et je amélioration de la couverture du territoire italien par les compagnies de téléphone, malheureusement encore aujourd’hui dans certaines régions il n’y a pas de bonne connexion Internet. Dans de nombreux domaines, la fibre optique n’est pas présente, qu’il s’agisse d’une connexion 100, 200, 500 ou 1000 méga; par conséquent, de nombreuses municipalités attendent actuellement le câblage.

En revanche, les opérateurs TIM, Vodafone et WindTre ont créé des alternatives très valables pour combler ce manque, grâce à des technologies qui parviennent à transformer le réseau mobile 4G en réseau Wi-Fi.

Solutions 4G pour la maison: voici celle que vous préférez

Il existe plusieurs façons qui vous permettent d’utiliser une connexion Internet 4G pour prendre en charge tous les appareils connectés dans la même maison. Ce que nous allons analyser aujourd’hui, cependant, représente l’une des solutions préférables, surtout en ces jours où vous avez besoin d’un plus grand nombre de gigaoctets dans votre plan tarifaire. Pour l’offrir, sous différentes formes, sont les trois principales sociétés du marché italien, c’est-à-dire TIM, Vodafone et WindTre.

Tim

L’opérateur italien propose les offres suivantes pour pouvoir naviguer à la vitesse 4G sur tous les appareils connectés de la maison, garantissant la qualité du réseau TIM également dans la version hotspot:

Supergiga 50GB: TIM propose 50 Go d’Internet 4G au coût de 13,99 euros par mois;

Internet 100 Go: le tarif suivant propose 100 Go d’internet en 4G au prix de 49,99 euros ponctuels pour une durée de 6 mois.

Les offres qui viennent d’être analysées peuvent être activées sur n’importe quel opérateur SIM, utilisables depuis votre smartphone ou inséré dans un routeur portable (une sorte de “pain de savon”), vendu séparément, dont le coût correspond à 79,99 euros. Si vous décidez de l’acheter, vous pourriez bénéficier d’une remise de 50 € car elle serait associée à l’une des offres mentionnées ci-dessus.

WindTre

De la fusion des deux sociétés, le réseau de qualité supérieure de WindTre est né, ce qui offre aux clients une opportunité avantageuse, équipée d’un routeur Wi-Fi déjà inclus. Il s’agit Cube Large, tarif activé à un coût de seulement 12,99 euros par mois, qui offre 100 Go d’Internet en 4G. Le coût mensuel comprend également Routeur portable WebCube 4G + avec lequel il est possible de transformer le réseau 4G en WiFi pour tous les appareils de la maison.

Vodafone

L’opérateur rouge ne pouvait pas manquer dans les rangs des managers ayant préparé des solutions de connectivité 4G. Son offre consiste en un plan, le total Giga Digital, qu’au coût de 10 euros par mois offre 30 giga par mois en 4G à exploiter dans Hotspot. Le tarif suivant comprend également, pour un coût unique de 1 euro, le Routeur mobile WiFi mobile qui vous permet de transformer le réseau 4G en réseau WiFi, vous permettant de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément.