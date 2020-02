voici les meilleures offres à des prix jamais vus

Parmi les différents opérateurs actifs sur cette période, on note certainement les opérateurs virtuels qui sont considérés par tous comme des opérateurs «low cost». Depuis un certain temps, de nombreux clients ont décidé de faire confiance à ces nouvelles compagnies de téléphone, compte tenu des commodités économiques.

Les opérateurs virtuels les plus importants qui parviennent à susciter l’intérêt des clients sont: Kena Mobile et ho.mobile. Le premier opérateur virtuel s’appuie sur Tim pour garantir le service à ses clients tandis que ho.mobile est le deuxième opérateur de Vodafone.

Kena Mobile et ho.mobile attirent l’attention de nombreux clients

Les deux opérateurs cités proposent des offres assez peu coûteuses pour les nouveaux clients, mais avec la possibilité d’utiliser au mieux les minutes, les SMS et les gigaoctets. Voici les meilleures offres:

Kena 5.99 Flash: l’offre comprend des minutes illimitées vers tous les numéros nationaux, des SMS illimités vers tous les e 70 giga du trafic de données avec la vitesse maximale de la 4G. Le coût mensuel est de 5,99 Euros et l’activation peut être demandée par les clients Iliad et par ceux qui proviennent de divers opérateurs virtuels, à l’exception de ho.mobile, Rabona Mobile, Noitel et NT Mobile.

I. 5.99: l’offre offre aux clients la possibilité d’utiliser des minutes illimitées pour rester en contact avec n’importe quel numéro national, des SMS illimités vers tous les numéros mobiles nationaux et 70 giga pour surfer sur Internet en vitesse 4G. Le coût à supporter chaque mois est 5,99 Euros et l’activation est ouverte aux clients Iliad, Fastweb et aux opérateurs virtuels CoopVoce, Fastweb et bien d’autres (à l’exception de Kena Mobile et Daily Telecom).