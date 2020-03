voici les meilleures séries télévisées qui défient Netflix et Sky

Parmi les principales plates-formes disponibles telles que Netflix, Sky, Prime Video, RaiPlay et Infinity, il existe TimVision. Cela a un prix économique, fournit un Essai gratuit de 4 semaines et vous pouvez y accéder via le Web, smartphone, PC, tablette et Smart TV. Tim est disponible pour les clients directs du réseau Décodeur TimVision du coût de 2,99 euros par mois pendant 48 mois et vous permet de regarder les deux chaînes terrestres numériques et de transformer la télévision en Smart TV.

sur Tim Vision vous pouvez trouver plusieurs séries télévisées:

puissance

Série télévisée dramatique, raconte l’histoire de James St. Patrick. C’est un homme puissant et prospère qui possède un club de New York. En réalité, cependant, il mène une double vie: il est l’un des principaux trafiquants de drogue de la ville. Ghost, comme on l’appelle, mettra en danger son mariage et le lieu. Il ne sera pas si facile d’abandonner une sale affaire.

Fargo

Thriller, dramatique, genre comique. Inspiré du film de 1996 des frères Cohen et se déroulant au Minnesota. Voici l’arrivée d’un tueur (Billy Bob Thornton) modifie la vie d’un assureur (Martin Freeman): les deux commettent une série de meurtres alors que la police locale est sur leurs talons …

intemporel

Racontez l’histoire d’une équipe d’un histoire, un militaire et un scientifique. Les trois sont chargés de voyager dans le temps pour empêcher un criminel, ayant pris possession d’un dispositif de temps expérimental, de pouvoir modifier l’histoire de l’Amérique.

Arnaque en Italie

Traite l’histoire de Eve, qui a déménagé de la succursale au siège du lycée. Elle a une histoire d’amour avec un camarade de classe mais a été refusée à ses anciens amis. Cependant, cela ne la découragera pas car elle rencontrera quatre autres filles formant un nouveau groupe pour s’amuser et se soutenir mutuellement.