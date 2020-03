voici les meilleurs à télécharger pour garder la forme

La situation continue de ne pas être facile pour de nombreux pays étant donné l’urgence sanitaire causée par Covid -19 et pour passer du temps en quarantaine dans votre maison, vous pouvez compter sur certains app faire une activité physique saine.

Sur le net, il existe d’innombrables options à adopter applications téléchargement gratuit disponible sur votre smartphone ou tablette androïde et pomme ils sont nombreux. Voici les noms des plus utilisés et valides.

Gymnastique à domicile: voici les noms des meilleures applications à utiliser

La première option pour faire de la gym directement à la maison est connue sous le nom de Nike Training Club et est disponible pour les appareils androïde et pomme. C’est sans aucun doute l’une des applications les plus intuitives et complètes à utiliser pour un entraînement sain, car elle vous permet également de surveiller les améliorations.

Une autre solution valable est Sklimbe Workout Trainer ce qui permet à ses utilisateurs de personnaliser leurs entraînements en donnant la possibilité de saisir les jours d’entraînement, la taille, le poids, etc. Grâce au Bluetooth, vous pouvez connecter une application à un moniteur de fréquence cardiaque pour vérifier votre fréquence cardiaque. L’application est disponible pour les deux appareils androïde à la fois pour ceux pomme.

L’application est ajoutée à la liste Perdre du poids en 30 jours qui contrairement à ceux décrits ci-dessus a pour objectif de faire perdre du poids à l’utilisateur par la façon dont il est possible de deviner également par le nom. Il est gratuit, mais dispose de fonctionnalités premium accessibles uniquement en prenant en charge un abonnement. Il peut être téléchargé depuis une tablette ou un smartphone androïde ou pomme.