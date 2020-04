voici les meilleurs titres proposés par Netflix, Disney +, Amazon et Sky

Avec les récentes mesures restrictives qui imposent la quarantaine à travers le pays, des millions d’utilisateurs se sont répandus dans les principaux plateformes de streaming en ligne se lançant ainsi sur le chemin de la frénésie sauvage. Avec un abonnement à Netflix, Infinity, Amazon Prime, Sky ou Disney +, en fait, chacun de nous a la possibilité d’accéder un catalogue pratiquement infini. Voyons donc ce qu’ils sont ci-dessous la série télévisée la plus populaire du moment.

Séries TV: voici les plus populaires du moment

Ces derniers mois, de nombreux consommateurs ont choisi de partager les abonnements aux services de streaming susmentionnés, afin de pouvoir profiter de milliers de contenus à un petit prix. Voyons donc ci-dessous quelles séries télévisées vous ne pouvez pas manquer:

Disney +

Les simpsons (31 saisons)

Zack et Cody au Grand Hotel (3 saisons)

Jessie (saison 4)

Raven (4 saisons)

Wizards of Waverly (4 saisons)

Hannah Montana (4 saisons)

L’histoire imaginaire (1 saison)

Vidéos Amazon Prime

La fantastique Mme Maisel (3 saisons)

Retrouvailles (2 saisons)

Annulé (1 saisons)

Fleabag (2 saisons)

Dieux américains (2 saisons)

Les garçons (1 saisons)

Streaming Sky

Gomorrhe (4 saisons)

Westworld (3 saisons)

Zero Zero Zero (1 saison)

The New Pope (1 saison)

The Outsider (1 saison)

Yellowstone (3 saisons)

Netflix

Choses étranges (4 saisons)

Riverdale (4 saisons)

Suburra (2 saisons)

Bonnes filles (3 saisons)

Lucifer (5 saisons)

Elite (3 saisons)

La maison du papier (4 parties – 2 saisons)

Bébé (2 saisons)

Vickings (6 saisons)

Brews Brothers (1 saison)

Fauda (3 saisons)

Après la vie (2 saisons)

infini

Flèche (8 saisons)

22-11-63 (1 saison)

Supernatural (15 saisons)

Batwoman (1 saison)

Maman (7 saisons)

Tous américains (2 saisons)

The Vampire Diaries (8 saisons)

Bob coeurs Abishola (1 saison)

Chicago Fire (8 saisons)

Legs (3 saisons)

Fils prodigue (1 saison)