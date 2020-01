voici les messages qui fonctionnent sans connexion

De nombreuses années se sont écoulées depuis le lancement officiel de WhatsApp et Telegram et, à ce jour, ces deux applications représentent les principaux services de messagerie instantanée actuellement disponibles sur le marché. La grande majorité des utilisateurs du monde, en fait, possède au moins une de ces deux applications sur son smartphone.

Bien que les appels soient absolument un moyen de communication beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitif, actuellement environ 90% des informations provenant d’utilisateurs du monde entier transitent quotidiennement par au moins l’un des deux services mentionnés ci-dessus. WhatsApp et Telegram, en fait, ont littéralement bouleversé le monde de la messagerie instantanée, introduisant plusieurs fonctionnalités absentes des SMS classiques du passé.

Selon des rapports récents, cependant, il semble que Google travaille sur une technologie innovante qui sera en mesure de donner vie au SMS de 165 caractères désormais tombé en désuétude. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

SMS 2.0: voici la solution de Google pour vaincre Whatsapp et Telegram

Le géant de Mountain View a récemment commencé à travailler sur une nouvelle technologie basée sur le protocole innovant RCS, Services de communication riches, Ce dernier a en effet permis à Google de mettre à jour le SMS vers la version 2.0 qui introduit une avalanche de fonctionnalités telles que la possibilité d’envoyer des fichiers multimédias tels que des vidéos, des photos, des notes audio, des documents et bien plus encore.

SMS 2.0 traverse actuellement une première phase de tests qui concerne exclusivement France et Angleterre. L’arrivée en Italie ne devrait donc pas être aussi loin. Pour le moment Google a rendu publique une application appelée “Chat” qui vise à diffuser rapidement SMS 2.0