Notre planète n’a pratiquement pas été touchée par des météorites géantes, mais lorsque cela s’est produit, les conséquences ont été catastrophiques. Pour cette raison, une équipe de chercheurs du MIT a récemment développé un système pour éviter les collisions avec des astéroïdes potentiellement destructeurs comme Apophis, ou ces objets de plus de tot kilomètres qui peuvent effacer la vie sur Terre.

Et nous savons déjà quelle sera la date du test, puisque le prochain astéroïde tueur qui volera dangereusement près de la Terre sera le 13 avril 2029: parlons du retour du gigantesque météore glacé Apophis 99942. Une énorme pierre qui accélère à plus de 100 000 km / h qui ne sera cependant pas la seule à nous rendre visite.

Pas seulement Apophis: voici les météorites qui menacent la Terre

Les observations suggèrent que si une météorite se rapprochait suffisamment de la gravité de notre planète alors il changerait désespérément sa trajectoire. L’objectif de l’étude MIT publiée dans la revue Acta Astronautica est d’appliquer avec succès i méthodes de déviation des astéroïdes comme Apophis et Bennu afin de sauvegarder la planète.

Comme il l’a dit Sung Wook Paek, principal auteur de l’étude: “les gens ont principalement considéré les stratégies de déviation de dernière minute, lorsque l’astéroïde a déjà traversé un trou de serrure [gravitazionale] et se dirige vers une collision avec la Terre. Je souhaite empêcher le passage du trou de serrure bien avant l’impact sur la Terre. C’est comme une grève préventive, mais avec moins de désordre. “

Nous rapportons ci-dessous 3 scénarios différents que le MIT a émis l’hypothèse de dévier les trajectoires des astéroïdes:

Utiliser un “Appareil de simulation cinétique”ou une balle envoyée dans l’espace pour dévier l’astéroïde.

Étudiez la roche pour obtenir des mesures spécifiques et envoyer une balle plus précise.

Utilisez deux sondes pour mesurer l’astéroïde, puis poussez-le légèrement hors de course avant même de recourir au gros projectile ci-dessus.

Bref, on parlait autrefois d’un bouclier spatial alors qu’aujourd’hui les hypothèses de sauvegarde de la planète passent par des expériences plus précises mais moins guerrières.