voici les news sur les nouveaux épisodes à venir

La plateforme de streaming en ligne Netflix offre à ses utilisateurs un large éventail de contenus multimédias, mais une série télévisée en particulier a attiré l’attention de tous: Choses étranges. La fiction américaine se déroulant dans les années 80 dans une ville du Texas, Hawikins, a fasciné de nombreuses personnes car elle a une histoire écrasante pour le moins.

Au cours des dernières années, les trois saisons sont disponibles dans le catalogue de la plus célèbre plate-forme de streaming Netflix, mais les fans attendent l’arrivée de la quatrième saison. Voici quelques rumeurs révélées.

Stranger Things: voici l’actualité de la quatrième saison

la Série télévisée américaine cela laisse les fans sans voix à la troisième saison car la fin n’est pas ce qu’il attendait. avec Joyce et sa famille déménageant dans une autre ville, Onze que sans pouvoirs quitte la ville e Hopper abandonné à son sort les fans ne savent pas à quoi s’attendre.

Certaines rumeurs qui courent sur le web révèlent que la quatrième saison de Choses étranges sera situé dans une ville autre que Hawikins. Certaines sources révèlent cependant que David Harbour est confirmé dans le casting comme Hopper. Les créateurs de la série télévisée, les frères cancre, a récemment annoncé le début du tournage de la saison quatre en déclarant: “Nous sommes ravis de pouvoir confirmer officiellement que le tournage des nouveaux épisodes de Stranger Things est actuellement en cours. Aux États-Unis, des secrets enfouis depuis longtemps commencent à faire surface, reliant tout … La quatrième saison sera la plus grande et la plus terrifiante à ce jour, nous avons hâte que tout le monde la voie. En attendant, priez pour notre Américain. “