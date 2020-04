voici les nouveaux modes de recharge lancés

L’opérateur virtuel Rabona Mobile au cours des dernières heures, il a mis en œuvre un nouvelle fonctionnalité pour permettre à tous les utilisateurs de recharger les codes PIN de manière plus autonome, qui peut être obtenu dans les centres SisalPay ou via des cartes à gratter Rabona.

Jusqu’à présent, en effet, l’utilisation du code PIN pour effectuer une recharge n’était possible qu’en contactant le numéro dédié par téléphone, ou le 4004 du Self Care de l’opérateur.

Rabona Mobile présente de nouvelles méthodes de charge

La toute nouvelle fonctionnalité, récemment mise en œuvre par l’opérateur du réseau Vodafone, permet enfin aux clients qui achètent une recharge de code PIN de tout compléter directement en ligne via l’application Rabona ou via la section recharge du site ou de l’espace client MaZone. À la fois sur le site et sur l’application, disponible gratuitement pour Android et iOS, le nouveau bouton “Via PIN” a été inséré dans la section spéciale Recharger, ainsi que celui qui vous permet d’utiliser PayPal ou les cartes de crédit.

En cliquant sur ce dernier bouton, une boîte apparaîtra avec le libellé suivant: “Avez-vous acheté un code PIN de recharge? Entrez votre numéro de téléphone où vous souhaitez recharger et entrez le code PIN complet dans la section ci-dessous. La recharge se fera rapidement et facilement. Les codes PIN de facturation sont disponibles dans les centres SisalPay dans toute l’Italie “.

Dans la case en question, il y a aussi le champ où vous pouvez saisir le code PIN obtenu dans les centres SisalPay ou via la carte à gratter Rabona. De cette façon, la recharge choisie sera complétée directement en ligne, sans avoir à contacter le numéro dédié. Pour connaître toutes les offres de l’opérateur virtuel, visitez le site officiel.