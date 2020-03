voici les nouveaux Powerbeats, au prix le plus bas de tous les temps

Moins cher, mais avec le la même qualité qui a toujours caractérisé les produits Beats. Ce sont les nouveaux Powerbeats. Cette fois, aucun numéro n’accompagne le nom, afin d’indiquer son modèle et sa génération, il est donc supposé que la société peut toujours présenter le Powerbeats 4, avec de meilleures fonctionnalités et fonctionnalités que le modèle qui vient d’être présenté, mais à un prix plus élevé. .

Beats Powerbeats, caractéristiques et prix

Les écouteurs Powerbeats disposent d’un design de col élégant et essentiel, avec des supports conçus pour offrir une plus grande stabilité et ergonomie, les rendant légers et confortables même lorsqu’ils sont portés pendant de nombreuses heures. Les écouteurs ont un bouton avec le logo Beats, grâce à quoi répondre aux appels, changer de chanson et vérifier le volume sans avoir à utiliser le smartphone.

En plus de cela, ce même bouton vous permet de interagir avec l’assistant vocal et utiliser des commandes vocales sur tous les appareils compatibles. Pour les appareils Apple équipés du système d’exploitation iOS, dites simplement “Salut Siri“Pour interagir avec l’assistant vocal.

Résistant à l’eau et à la sueur, Les écouteurs Beats offrent quinze heures d’autonomie sur une seule recharge e soutenir la fonction de partage audio, pour coupler deux paires d’écouteurs ou d’écouteurs Beats ou d’AirPods avec l’iPhone et ainsi partager de la musique avec une autre personne.

la Des powerbeats sont en vente au prix de 149,95 euros. Pour le moment, cependant, ils ne sont pas encore disponibles en Italie et il n’y a pas d’informations sur la date de lancement du marché italien. Nous proposons donc de gardez un œil sur la page officielle.