Voici les nouveaux souvenirs de Western Digital, l’iNAND EU521 UFS 3.1

Western Digital a officiellement annoncé ses mémoires UFS 3.1, elles seront dédiées aux appareils mobiles équipés d’un modem 5G avec une date de production prévue pour mars 2020.

Souvenirs iNAND EU521 UFS 3.1 ils intégreront le nouveau cache SLC, le même que celui utilisé dans le SSD, cette fonctionnalité se traduit par une énorme augmentation de la vitesse de lecture et d’écriture, qui accompagnée de 5G vous permettra de résoudre le goulot d’étranglement présent lors de la diffusion et de l’enregistrement de contenu 4K ou 8K.

Quelques détails techniques

La vitesse d’écriture fournie est possible grâce à un énorme bande passante et l’aide des caches SLC et s’installera 800 Mo / s.

Pour enrichir le plat on pense aussi aux déclarations de Huibert Verhoeven, vice-président directeur et directeur général de l’unité commerciale Automobile, Mobile et Émergence de Western Digital, qui souligne comment le smartphone est devenu le articulation centrale de la réalisation de contenus vidéo et musicaux, soulignant ainsi l’importance de mémoires plus performantes, rendue possible grâce à la combinaison du cache SLC et du Write Booster, capable de fournir des vitesses exceptionnelles, combinées à la vitesse de la 5G, permettra le téléchargement de fichiers volumineux en un éclair.

La mise en œuvre du cache SLC combinée à la technologie Booster d’écriture a donc permis une amélioration considérable de la vitesse d’écriture, qui ne sera donc plus un barrage pour leénorme quantité de données téléchargeable via 5G.

Ces nouvelles mémoires seront disponibles à partir de mars 2020 et montées sur des appareils embarqués équipés d’un modem 5G, les coupes par défaut seront de 128/256 Gigaoctets.