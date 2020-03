voici les nouvelles applis qui les bloquent

Au cours des derniers mois, appels des centres d’appels de Tim, Wind, Tre et Vodafone, ils ont augmenté de façon spectaculaire et ont même triplé. En fait, des centaines et des centaines d’utilisateurs recherchent chaque jour une solution rapide et définitif qu’il peut mettre un terme à tous ces tracas. Si vous faites partie de ces utilisateurs, sachez que vous n’êtes pas seul et qu’une solution existe vraiment.

À ce jour, en fait, bloquer tous les centres d’appels est devenu une nécessité primaire à la fois pour mettre fin à ces appels continus et pour éviter le réseau dense d’arnaques mis en place par les opérateurs de centraux téléphoniques. Voyons donc comment procéder ci-dessous.

Au revoir Call Center: deux applications gratuites les bloquent définitivement

Comme mentionné précédemment, par conséquent, au cours des derniers mois, le blocage de tous les types de centres d’appels est devenu une nécessité. Heureusement, à ce jour, cette opération a été très simple à tel point que il suffit de télécharger deux applications entièrement gratuites disponible à la fois sur le Play Store et sur l’App Store. Grâce à ces deux applications, Google Telephone et Truecaller, il sera donc possible de bloquer à jamais tous les appels des centraux téléphoniques. Voici les détails:

Google Phone: entièrement développée par Google, l’application Téléphone, grâce à l’utilisation d’un filtre spécial, vous permet de bloquer tous les appels des centres d’appels, en les redirigeant directement vers le répondeur. L’application surveille également les utilisateurs de Google Duo lors de leurs appels vidéo, les protégeant ainsi des arnaques et du spam. Le téléphone Google peut être téléchargé gratuitement à partir du Play Store au lien suivant;

TrueCaller: similaire à l’application Google, Truecaller vous permet également de bloquer les SMS et les appels téléphoniques à partir de numéros inconnus. L’application peut être téléchargée gratuitement à partir du Play Store sur le lien suivant et pour les appareils iOS sur ce lien.