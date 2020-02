voici les nouvelles promotions low cost de Vodafone

Les promotions de l’opérateur low cost ho Mobile peuvent être activées par tous les clients intéressés par l’achat d’une nouvelle carte SIM. Mais, en fonction de l’opérateur d’origine ou de la décision de demander une nouvelle ligne, il ne sera possible d’obtenir que le tarif spécifiquement conçu par l’opérateur.

Par conséquent, les clients qui procèdent à la portabilité du numéro depuis Iliad ou MVNO peuvent activer leJ’ai une offre. 5,99 €; Les clients Kena Mobile et Daily Telecom, ainsi que les clients qui activent un nouveau numéro, peuvent obteniroffre que j’ai. 8,99 €. Enfin, les clients Vodafone, Tim, Wind et Tre ont la possibilité d’activer leoffre que j’ai. 12,99 €.

Passez à ho Mobile: voici les trois promotions proposées par Vodafone à bas prix aux nouveaux clients!

Le faible coût de Vodafone depuis plusieurs mois a gardé identique le contenu de ses promotions, ne changeant que les coûts mensuels. Récemment, cependant, il a modifié le tarif des clients Iliad et MVNO, qui disposent actuellement de l’offre la plus riche et la plus pratique du gestionnaire.

L’offre que j’ai. 5,99 €, en effet, vous permet de recevoir chaque mois: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités pour tout le monde et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

L’offre que j’ai. 8,99 € et l’offre que j’ai. 12,99 €, d’autre part, vous permettent d’obtenir: des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités pour tout le monde et 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

Toutes les options incluent les éléments suivants dans le prix services supplémentaires: sms j’ai. appelé, alerte et renvoi d’appel, navigation sur hotspot et application officielle. De plus, les clients peuvent accéder au crédit restant via le numéro gratuit 42121.

L’activation des promotions à bas prix I Mobile peut avoir lieu en ligne, mais les clients intéressés peuvent également se rendre dans l’un des magasins disponibles.