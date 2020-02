voici les nouvelles qui ont bouleversé

Les nouvelles a bouleversé littéralement tous les utilisateurs italiens se sont avérés être un faux, malheureusement Licence Rai et le timbre de voiture sera également payé en 2020, comme cela s’est produit pour chaque année qui vient de s’écouler. Si vous étiez convaincu que vous pouviez les éviter, sachez que malheureusement vous êtes tombé sur les fausses nouvelles classiques.

La raison pour laquelle l’État n’a même pas pensé à distance à activer une réduction de taxe réside dans les difficultés financières actuelles, comme vous le savez, dette publique s’aggrave de jour en jour, l’Europe menace d’amendes pour les échecs, et en même temps, il y a vraiment le risque de tomber sur le redouté augmentation dell ‘TVA.

Les deux taxes mentionnées dans l’article sont fondamental juste pour être en mesure de guérir partiellement l’énorme trou qui a surgi, comme le Licence Rai garantit un revenu fixe de 1,5 milliard euros par an, tandis que le timbre de voiture atteint même i 6 milliards euros. Si vous faites partie de ceux qui souhaiteraient faire retirer l’un de vos taxemais n’oubliez pas qu’il est possible demande l’exemption de Licence Rai si vous avez un revenu inférieur à 7 000 euros par an, plus de 75 ans d’âge, et vous déclarez évidemment ne pas avoir de télévision.

Tampon auto et frais Rai: il faudra continuer à les payer

La motivation, bien qu’elle ne soit pas partagée par la plupart d’entre nous, est toujours compréhensible, car nous sommes parfaitement conscients des énormes difficultés que l’État a traversées ces dernières années. Malgré tout, cependant, nous croyons très il est peu probable que, même à l’avenir, nous assistions à la suppression de timbre de voiture et Licence Rai.