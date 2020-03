voici les nouvelles villes activées avec la fibre

Fibre ouverte, filiale à 100% d’Enel, n’est pas un opérateur commercial mais c’est un acteur clé dans la diffusion des réseaux fibre optique FTTH d’accompagner les différents prestataires afin qu’ils puissent ensuite proposer leurs services. Certaines villes sont déjà équipées de la fibre apportée par cette entreprise, tandis que d’autres arriveront entre 2020-2021.

L’importance de cette technologie apportée par Open Fibre dans les villes d’Italie est évidente car c’est le plus rapide disponible, car il s’agit d’une connexion directe qui va de l’unité de contrôle jusqu’au domicile du client. L’infrastructure peut atteindre des vitesses de téléchargement et de téléchargement allant jusqu’à 1 Go par seconde, et il est évident que l’ancien ADSL qui souffrait de problèmes de connexion sera bientôt une mémoire éloignée.

Open Fiber défie TIM et Fastweb: les nouvelles villes qui auront la fibre

La fibre optique FTTH permet un streaming HD de toute application et la navigation Web haute vitesse contemporaine. Cependant, son application la plus décisive sera dans la gestion de la domotique intelligente et des connexions wi-fi.

Si vous voulez savoir si votre ville est couverte par Open Fiber, il suffit d’aller sur le site officiel et de saisir les données dans le formulaire correspondant. En cas de résultat négatif, il sera possible de laisser l’email et Open Fibre enverra une notification dès que le service sera disponible dans la zone.

Au cours des derniers jours les travaux d’activation du réseau ont été achevés dans plusieurs municipalités en Italie et ci-dessous, nous vous fournissons la liste extrapolée du site où les offres de certains opérateurs pour activer la nouvelle fibre FTTH sont déjà actives. Profitez de votre chasse:

• Acerra

• Agrigente

Alexandrie

Ancône

Aoste

• Aprilia

• Arese

• Ascoli Piceno

• Assago

Bari

• Barletta

• Basiglio

• Beinasco

• Bénévent

• Bisceglie

• Bitonto

• De marque

• Bologne

• Brescia

• Bresso

• Brindisi

• Buccinasco

• Busto Arsizio

• Cagliari

• Calenzano

• Caltanissetta

• Campi Bisenzio

• Campobasso

• Casalecchio di Reno

• Casoria

• Castel Maggiore

• Castenaso

• Catane

• Catanzaro

• Cesano Boscone

• Chieti

• Cinisello Balsamo

Civitavecchia

• Collegno

• Cormano

• Cornaredo

Corsico

• Cosenza

• Crémone

• Empoli

• Fabriano

• Ferrare

• Florence

• Foggia

• Forli »

• Gèle

• Gênes

Grosseto

• Grugliasco

• Imola

• L’Aquila

• La Spezia

• Ils lancent

• Latina

Lecce

• Limbiate

• Livourne

Macerata

• Manfredonia

• Matera

• Melito di Napoli

Messine

• Milan

• Modène

• Molfetta

Moncalieri

Monza

• Mugnano de Naples

• Naples

• Nickel

• Novara

Olbia

• Opéra

• Orbassano

• Oristano

• Padoue

• Palerme

• Parme

• Pavie

• Toutefois

• Pérouse

• Pescara

• Plaisance

• Pioltello

Pise

• Pomezia

Arcades

• Puissance

• Pelouse

• Quartu Sant’Elena

• Quartucciu

• Ravenne

• Reggio di Calabria

• Reggio Emilia

• Rho

• Rieti

• Rivoli

• Rome

• Rovagnate

• Rozzano

• Salerne

• San Dona ’di Piave

• San Donato Milanese

• San Giorgio a Cremano

• San Giuliano Milanese

• San Lazzaro di Savena

• Sassari

• Segrate

• Selargius

• Sesto Fiorentino

• Sesto San Giovanni

• Settimo Milanese

• Settimo Torinese

• Syracuse

• Sondrio

Taranto

• Teramo

• Terni

• Turin

• Trévise

• Trezzano sul Naviglio

• Udine

• Varese

• Vaste

• Venaria Reale

• Venise

• Vercelli

• Vérone

• Viareggio

• Vimodrone

• Victoire