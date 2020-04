voici les offres 4G pour le remplacer

la fibre optique semble être le principal besoin de nombreux utilisateurs, mais de nombreuses régions d’Italie ne technologie. De nombreux utilisateurs, en fait, sont obligés de s’appuyer sur d’autres connexions en l’absence de telles que i modems portables des compagnies de téléphone comme Tim, Vodafone et Wind Tre.

Connexion Internet: voici les offres à utiliser en l’absence de fibre optique

la technologie innovante permet aujourd’hui d’effectuer d’innombrables opérations et, entre autres, la possibilité de convertir le classique se démarque Données SIM en un Connexion Wi-FJ’utilise des modems appropriés.

La compagnie de téléphone qui a récemment subi une grande et forte union, WindTre, offre au marché l’offre libellée CubeLarge. Les personnes intéressantes peuvent profiter de 100 Go de trafic de données 4G avec un routeur portable inclus WebCube 4G + encourant des frais mensuels de 12,99 euros.

L’opérateur téléphonique rouge propose également un tarif à combiner avec un modem. Avec le nom de Total Giga Digital les consommateurs peuvent profiter de 30 Go par mois en 4G avec un routeur inclus avec lequel il est possible de se connecter jusqu’à dix appareils simultanément. La redevance mensuelle à payer est de 10,00 €.

Enfin, avec Tim vous pouvez choisir entre deux offres téléphoniques:

Internet 100 Go pour profiter de la connexion 4G au prix de 49,99 euros en une seule fois pour une période de six mois.

Supergiga 50GB pour profiter de 50 Go en 4G prenant en charge des frais mensuels de 13,99 euros par mois.

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses solutions valables à adopter grâce aux principales Opérateurs téléphoniques italiens.